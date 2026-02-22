Zaloguj się lub Zarejestruj

Dziki Gon do zmiany w remake'u Wiedźmina – tak ocenia współtwórca oryginału

Maciej Petryszyn
2026/02/22 12:00
0
0

Trylogia Geralta została zamknięta. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy mieli okazji pokierować losami Białego Wilka.

Od pewnego czasu wiemy przecież, że powstaje remake pierwsze Wiedźmina. Remake potrzebny, bo przecież gra ta w przyszłym roku obchodzi będzie swoje 20-lecie.

Remake Wiedźmina powinien zmienić podejście do Dzikiego Gonu?

Warto jednak pamiętać, jak bardzo między Wiedźminem a Wiedźmin 3: Dziki Gon zmieniły się niektóre koncepcje deweloperów. Każdy, kto grał, ma świadomość, jak bardzo w pierwszej części Triss swoim charakterem przypominała Yennefer i jak bardzo historia Alvina kojarzyła się poniekąd z losami Ciri.

Odmienną kwestią jest jednak Dziki Gon. W odsłonie, która inaugurowała cały cykl, legiony te wyglądały niczym demoniczne duchy. Dopiero przy okazji 3. części koncepcja uległa zmianie i okazało się, że rycerze dzikiego gonu to po prostu elfy. Nic więc dziwnego, że Artur Ganszyniec, główny projektant fabuły Wiedźmina, uważa, iż jest to coś, nad czym należałoby się pochylić w remake’u.

Jak już mówiłem, w pierwszym Wiedźminie Dziki Gon był bardziej jak dziki gon z legend. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, że to elfy w zbrojach. Naprawdę myśleliśmy o nich jako o upiornych orszakach, omenach śmierci i narzędziach przeznaczenia. Ta rzecz prawdopodobnie musi zostać nieco zmieniona w remake’u – podsumował Ganszyniec w swoim materiale omawiającym grę.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Ganszyniec wspomina prace nad pierwszym Wiedźminem, zwracając uwagę na klimat tamtej pracy. Czy wskazane przez niego rzeczy faktycznie zostaną zmienione? Prawdopodobnie przyjdzie nam poczekać ze sprawdzeniem tego nieco dłużej, bo plotkuje się, że Wiedźmin Remake może się ukazać dopiero po premierze Wiedźmina 4.

Źródło:https://www.techradar.com/gaming/the-witcher-dev-says-the-remake-will-need-to-rework-the-wild-hunt-because-cd-projekt-red-didnt-know-they-were-elves-at-the-time-this-part-will-probably-need-to-be-changed-a-bit-in-the-remake

