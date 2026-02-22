Dziki Gon do zmiany w remake'u Wiedźmina – tak ocenia współtwórca oryginału

Trylogia Geralta została zamknięta. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy mieli okazji pokierować losami Białego Wilka.

Od pewnego czasu wiemy przecież, że powstaje remake pierwsze Wiedźmina. Remake potrzebny, bo przecież gra ta w przyszłym roku obchodzi będzie swoje 20-lecie.

Remake Wiedźmina powinien zmienić podejście do Dzikiego Gonu?

Warto jednak pamiętać, jak bardzo między Wiedźminem a Wiedźmin 3: Dziki Gon zmieniły się niektóre koncepcje deweloperów. Każdy, kto grał, ma świadomość, jak bardzo w pierwszej części Triss swoim charakterem przypominała Yennefer i jak bardzo historia Alvina kojarzyła się poniekąd z losami Ciri.