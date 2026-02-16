Assassin’s Creed Black Flag Remake „nie jest tym czego się spodziewamy”? Leaker mówi wprost, aby nie oczekiwać zbyt wiele

Czyżby gra miała nie być aż tak dobra?

Oczekiwanie na zapowiedź Assassin’s Creed Black Flag Remake trwa już od dłuższego czasu, a ostatnie informacje nie napawają optymizmem. Projekt, który dla wielu graczy miał być wielkim powrotem do złotej ery pirackiej odsłony serii, może nie spełnić rozbudzonych nadziei społeczności. Assassin’s Creed Black Flag Remake nie jest tym, czego spodziewali się fani? Produkcja pierwotnie miała zadebiutować w pierwszych miesiącach bieżącego roku, jednak Ubisoft zdecydował się przesunąć premierę. Według niedawnych informacji gra miałaby pojawić się na rynku dopiero w pierwszym kwartale 2027 roku. Tak odległy termin wzbudza pytania o faktyczny stan projektu oraz skalę zmian, jakie twórcy planują wprowadzić względem oryginału.

Nie jest tajemnicą, że oczekiwania wobec odświeżonego Black Flag są ogromne. Dla wielu fanów to jedna z najlepszych części serii o asasynach, a wizja powrotu do karaibskiej przygody Edwarda Kenwaya w nowoczesnej oprawie od dawna ekscytuje graczy. W ostatnich miesiącach pojawiało się wiele przecieków sugerujących duże zmiany, w tym ulepszony system walki, bardziej widowiskowe bitwy morskie, rozbudowaną fabułę, zmiany w efektach pogodowych oraz przebudowane lokacje. Informacje te skutecznie podkręcały atmosferę wokół projektu.

Najnowsze doniesienia mogą jednak zmienić nastawienie części fanów. Informator znany jako Zephryss przekazał wiadomość, która według niego powinna ostudzić emocje fanów. Z relacji insidera wynika, że produkcja może nie być tak rozbudowana, jak wcześniej sugerowano, a gracze nie powinni nastawiać się na spektakularną rewolucję. Dostałem anonimowo wiadomość o Assassin's Creed Black Flag Remake. Jeśli to prawda, Assassin's Creed Black Flag Remake nie jest tym, czego się spodziewamy. Nie oczekujcie zbyt wiele. Wczytywanie ramki mediów. Choć źródło informacji nie zostało ujawnione, krótki komunikat wystarczył, by w sieci pojawiły się liczne spekulacje. Część graczy zaczęła obawiać się, że nowy Assassin’s Creed Black Flag okaże się projektem o mniejszej skali, bliższym klasycznemu remasterowi niż pełnoprawnemu remake’owi.

