Tajemnicze odliczanie zakończone. Bloober Team wraca do kultowej serii

Nowa odsłona powstaje z okazji dziesięciolecia marki.
Studio Bloober Team oficjalnie ogłosiło powstanie gry Layers of Fear 3. Produkcja będzie kolejnym rozdziałem w znanej serii horrorów psychologicznych. Zapowiedź poprzedziła specjalna akcja promocyjna w postaci zegara odliczającego czas do ujawnienia projektu.
Layers of Fear 3 oficjalnie ujawnione. Tajemniczy licznik skrywał nową odsłonę serii
Licznik wygasał w Walentynki i był powiązany z dziesiątą rocznicą istnienia marki. Towarzyszyło mu nagranie dźwiękowe zawierające cytat z wiersza „The Sick Rose” autorstwa Williama Blake’a.
Pierwsza część zadebiutowała w 2016 roku i szybko zdobyła uznanie fanów gatunku. Kontynuacja trafiła na rynek w 2019 roku, rozwijając koncepcję znaną z oryginału. W 2023 roku studio przygotowało antologię, w której odświeżono obie odsłony, dostosowując je do współczesnych standardów technologicznych. Zapowiedziana trzecia część ma stanowić kolejny etap ewolucji marki.
