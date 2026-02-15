Zaloguj się lub Zarejestruj

Tajemnicze odliczanie zakończone. Bloober Team wraca do kultowej serii

Patrycja Pietrowska
2026/02/15 08:10
Nowa odsłona powstaje z okazji dziesięciolecia marki.

Studio Bloober Team oficjalnie ogłosiło powstanie gry Layers of Fear 3. Produkcja będzie kolejnym rozdziałem w znanej serii horrorów psychologicznych. Zapowiedź poprzedziła specjalna akcja promocyjna w postaci zegara odliczającego czas do ujawnienia projektu.

Layers of Fear 3
Layers of Fear 3

Layers of Fear 3 oficjalnie ujawnione. Tajemniczy licznik skrywał nową odsłonę serii

Licznik wygasał w Walentynki i był powiązany z dziesiątą rocznicą istnienia marki. Towarzyszyło mu nagranie dźwiękowe zawierające cytat z wiersza „The Sick Rose” autorstwa Williama Blake’a.

Pierwsza część zadebiutowała w 2016 roku i szybko zdobyła uznanie fanów gatunku. Kontynuacja trafiła na rynek w 2019 roku, rozwijając koncepcję znaną z oryginału. W 2023 roku studio przygotowało antologię, w której odświeżono obie odsłony, dostosowując je do współczesnych standardów technologicznych. Zapowiedziana trzecia część ma stanowić kolejny etap ewolucji marki.

Bloober Team działa na rynku od 2010 roku. W 2024 roku zespół odpowiadał za remake Silent Hill 2, który spotkał się z pozytywnym odbiorem krytyków. Obecnie studio pracuje również nad odświeżeniem pierwszej części serii Silent Hill oraz rozwija projekt o roboczym tytule Project M, przygotowywany wyłącznie z myślą o rodzinie konsol Nintendo Switch.

Źródło:https://insider-gaming.com/layers-of-fear-3-announced-by-bloober-team/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

