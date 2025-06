Weteran odchodzi z branży gier. Producent strzelanki od Ubisoftu ogłasza emeryturę po zamknięciu serwerów gry

Rubin dodał również, że czuje się dumny z wpływu, jaki XDefiant miało na branżę. „Widzieliśmy reakcje innych gier na to, co robiliśmy – to wiele mówi” – podkreślił. Wcześniej apelował też o bardziej „ludzkie” podejście do tworzenia gier, na wzór Larian Studios.

XDefiant zadebiutowało w 2023 roku. Ostatni sezon rozpoczął się w grudniu 2024, kiedy to ogłoszono też zakończenie wsparcia projektu. Kilka dni temu zamknięto również serwery strzelanki.