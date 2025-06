Ubisoftu zakończy projekt porażkę. Serwery FPS-a zostaną wyłączone rok po premierze

Zamknięcie XDefiant to kolejny cios dla francuskiego wydawcy – w ostatnich latach Ubisoft mierzy się z rosnącą krytyką, problemami produkcyjnymi i rozczarowującymi wynikami swoich gier. Dotyczy to także większych marek, jak Far Cry czy Assassin’s Creed, a także głośnych premier, takich jak Avatar: Frontiers of Pandora czy Star Wars Outlaws.