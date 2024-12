Finalna aktualizacja XDefiant dodaje zawartość planowaną na 5 sezonów

Ponadto wprowadzono nowe mechaniki progresji czy tryby „Lum Hunt”, „Tilt” i „Turbo XD”. Twórcy udostępnili również materiał przedstawiający zawartość trzeciego sezonu XDefiant, który znajduje się na dole wiadomości.

To wszystko i jeszcze więcej to nasz ostatni hołd dla ciężko pracujących osób, które stworzyły tę grę, oraz dla wszystkich fanów, którzy towarzyszyli nam w tej podróży. Nie każda podróż kończy się szczęśliwie, ale wszyscy możemy być dumni z tego, co osiągnęliśmy. – czytamy w ogłoszeniu Marka Rubina.