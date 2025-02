Weteran BioWare staje w obronie deweloperów. Zapłacenie za grę 70 dolarów „nie daje prawa do okrucieństwa”

Mark Darrah rozumie rozgoryczenie graczy niektórymi tytułami, ale nie daje to im prawa do stosowania gróź wobec deweloperów.

Chociaż od premiery Dragon Age: The Veilguard minęły już prawie cztery miesiące, to wciąż nie milkną echa porażki tej gry i późniejszych konsekwencji. Niedawno byli pracownicy BioWare skrytykowali podejście Electronic Arts, które uważa, że produkcja lepiej by sobie poradziła, gdyby była grą-usługą. Teraz do sprawy odniósł się Mark Darrah, weteran studia, który z kolei stanął w obronie deweloperów. Darrah pracował przy nowym Dragon Age’u jako konsultant, ale obecnie nie jest związany z BioWare. W swoim najnowszym filmie zatytułowanym „Your $70 Doesn't Buy You Cruelty” (Wasze 70 dolarów nie daje wam prawa do okrucieństwa), zwraca uwagę na problem nadużyć i personalnych ataków kierowanych w stronę twórców gier.

Mark Darrah nie rozumie ataków na konkretnych deweloperów

Darrah podkreśla, że krytyka gier jest naturalnym i oczekiwanym procesem, ale przekraczaniem granicy jest atakowanie poszczególnych deweloperów. Najczęściej tych, którzy nie mają wpływu na decyzje podejmowane przez kierownictwo studia. Według niego, problem jest powszechny w branży gier, zwłaszcza w przypadku wysokobudżetowych produkcji. W swoim materiale odniósł się m.in. do sytuacji, w której fani świętują zwolnienia w studiach deweloperskich, co uważa za przekroczenie wszelkich granic.