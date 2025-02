Byli pracownicy BioWare krytykują EA za słowa o porażce nowego Dragon Age. „Podążajcie śladem Larian”

Powiedzmy, że tak naprawdę niewiele wiesz o grach. Jesteś w dużym biurze z grupą innych dyrektorów, którzy również niewiele wiedzą o grach. Co oni mówią?

„Gry-usługi osiągają świetne wyniki!”. „Gry-usługi są na czasie!”.

Twoja naturalna reakcja? „Powinniśmy tworzyć więcej gier akcji i wszystkie powinny mieć elementy live-service!”

Wtedy niektórzy zarozumiali deweloperzy psują ci nastrój, mówiąc „to nie dotyczy wszystkich gier w równym stopniu” lub „mamy ugruntowaną własność intelektualną z odbiorcami, którzy mają pewne oczekiwania”. Marszczysz brwi.

Spójrz na ich sprzedaż. Dobra, owszem, ale nie tak spektakularna jak gry-usługi! Zysk jest świetny, ale jaki to ma sens, jeśli nie jesteś numerem jeden na listach przebojów? Jeśli nie jesteś na pierwszych stronach gazet? Jeśli twórcy nie potrafią tego zrobić, to jest ICH porażka. To w końcu przyszłość gier!

W końcu zapytasz siebie, dlaczego my (firma) w ogóle zawracamy sobie głowę tymi innymi grami. Jak gry dla jednego gracza. To pytanie, które już wcześniej głośno zadałeś. Fani się jeżą, ale nie jesteś tutaj, aby dostarczać każdej publiczności tego, czego chce. Jesteś tutaj, aby zarabiać pieniądze i zwiększać wartość akcji.

Z pewnością firma mogłaby wyciągnąć wiele lekcji z gry takiej jak Veilguard (jeszcze w nią nie grałem, więc opieram się na tym, co powiedzieli inni), ale „może powinna to być usługa na żywo” jako wniosek wydaje się nieco krótkowzroczne i samolubne.

Moja rada dla EA (nie żeby ich to obchodziło): macie IP, które wiele osób kocha. W szczytowym momencie sprzedawała się na tyle dobrze, że was uszczęśliwiła, prawda? Spójrzcie, co zrobiło najlepiej w momencie, gdy sprzedawała się najlepiej. Podążajcie za przykładem Larian Studios i spróbujcie to powtórzyć. Publiczność nadal tam jest i czeka.