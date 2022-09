Weird West - The Bounty Hunter Journey za darmo na Steam. Bezpłatna wersja oferuje kilkanaście godzin rozgrywki

Deweloperzy hucznie świętują pierwsze pół roku od premiery Weird West. Tytuł doczekał się nowej aktualizacji, która obejmuje całkowicie odnowione i zbalansowane systemy RPG i ekonomii, bardziej zróżnicowane lokacje, łupy i potyczki, a także nowe opcje walki, w tym alternatywny system celowania. WolfEye Studios przerobiło także interfejs użytkownika oraz wprowadziło nowy tryb gry, który dodaje permanentną śmierć. Na tym nie kończą się atrakcje, gdyż studio udostępniło także darmową wersję gry, która zapewnia nawet kilkanaście godzin zabawy.

Weird West - The Bounty Hunter Journey – za darmo

Weird West - The Bounty Hunter Journey dostępne jest już na Steamie bez żadnych opłat. Darmowa wersja oferuje cały pierwszy rozdział, którego przejście zajmuje od kilku do kilkunastu godzin. Oferta nie jest ograniczona czasowo i jeżeli jesteście zainteresowani sprawdzeniem Weird West, to udajcie się pod ten adres.