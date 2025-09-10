Zaloguj się lub Zarejestruj

Wednesday z wyraźnym spadkiem oglądalności. Netflix przeprowadzi zmiany?

Radosław Krajewski
2025/09/10 14:00
Pierwsza część drugiego sezonu zaliczyła o wiele wyższą oglądalność na swoją premierę.

Tydzień temu na Netflixie zadebiutowała druga część drugiego sezonu Wednesday. Pierwsze cztery odcinki zaliczyły bardzo mocne otwarcie z 50 milionami wyświetleń w ciągu pierwszych pięciu dni. Niestety dla platformy druga część nie mogła liczyć na równie udane otwarcie i ostatnie cztery odcinki zanotowały „zaledwie” 28,2 miliona wyświetleń w ciągu pierwszych pięciu dni. To wynik o 43,6% niższy w porównaniu do pierwszej części drugiego sezonu w analogicznym okresie po premierze w sierpniu, ale serial nadal króluje na listach Netflixa.

Wednesday

Wednesday – duży spadek oglądalności drugiej części drugiego sezonu

Czarna komedia, ukazująca losy błyskotliwej i makabrycznej Wednesday Addams, zajęła pierwsze miejsce na liście Top 10 seriali anglojęzycznych Netflixa w minionym tygodniu. Jednocześnie pierwsza część drugiego sezonu utrzymuje się na szóstym miejscu, co świadczy o nieprzerwanej popularności wśród widzów. Eksperci wskazują, że część fanów może czekać, by obejrzeć cały sezon za jednym zamachem, co jest częstą praktyką w przypadku platform streamingowych. Ponadto intensywna kampania promocyjna pierwszej części mogła przyćmić nieco skromniejszy start części drugiej, co może opóźniać odkrycie nowych odcinków przez widzów.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że pierwszy sezon Wednesday pozostaje niekwestionowanym fenomenem, będąc najczęściej oglądanym sezonem serialu w historii Netflixa. W ciągu pierwszych 91 dni od premiery zgromadził imponujące 252 miliony wyświetleń na całym świecie, zapisując się w historii streamingu. Sukces serialu opiera się na charyzmatycznej grze Ortegi oraz unikalnym połączeniu gotyckiego klimatu i ostrego humoru, które wciąż przyciąga widzów.

O wiele gorsze wyniki finansowe drugiej części nowego sezonu Wednesday mogą postawić pod znakiem zapytania sens dzielenia sezonów przez Netflixa. Już teraz wiemy, że finałowa seria Stranger Things pojawi się w aż trzech częściach, a już wcześniej platforma testowała dzielenie sezonów w innych swoich produkcjach, np. przy trzecim sezonie Wiedźmina.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/wednesday-season-2-part-2-ratings-views-1236513021/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

