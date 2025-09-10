Wednesday z wyraźnym spadkiem oglądalności. Netflix przeprowadzi zmiany?

Tydzień temu na Netflixie zadebiutowała druga część drugiego sezonu Wednesday. Pierwsze cztery odcinki zaliczyły bardzo mocne otwarcie z 50 milionami wyświetleń w ciągu pierwszych pięciu dni. Niestety dla platformy druga część nie mogła liczyć na równie udane otwarcie i ostatnie cztery odcinki zanotowały „zaledwie” 28,2 miliona wyświetleń w ciągu pierwszych pięciu dni. To wynik o 43,6% niższy w porównaniu do pierwszej części drugiego sezonu w analogicznym okresie po premierze w sierpniu, ale serial nadal króluje na listach Netflixa.
Wednesday – duży spadek oglądalności drugiej części drugiego sezonu
Czarna komedia, ukazująca losy błyskotliwej i makabrycznej Wednesday Addams, zajęła pierwsze miejsce na liście Top 10 seriali anglojęzycznych Netflixa w minionym tygodniu. Jednocześnie pierwsza część drugiego sezonu utrzymuje się na szóstym miejscu, co świadczy o nieprzerwanej popularności wśród widzów. Eksperci wskazują, że część fanów może czekać, by obejrzeć cały sezon za jednym zamachem, co jest częstą praktyką w przypadku platform streamingowych. Ponadto intensywna kampania promocyjna pierwszej części mogła przyćmić nieco skromniejszy start części drugiej, co może opóźniać odkrycie nowych odcinków przez widzów.
