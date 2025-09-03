Wednesday – recenzja drugiej połowy 2 sezonu. Straszliwe eksperymenty

Podobnie jak miało to miejsce z innymi popularnymi serialami Netflixa, również drugi sezon Wednesday został podzielony na dwie części. Pierwsza trafiła do widzów miesiąc temu, stając się wielkim hitem platformy. Chociaż część widzów mogła kręcić nosem na tę decyzję, szczególnie że pierwsze odcinki miały zbyt szybkie tempo prowadzenia historii, a mimo to nie znalazło się zbyt wiele miejsca, aby Nevermore zaprezentować jako szkołę, a nie miejsce samych intryg i knowań, to mimo wszystko zbudowały solidne fundamenty, które zaprocentowały w drugiej połowie sezonu. Finałowe epizody drugiego sezonu Wednesday to najlepsze, co ten serial ma do zaoferowania. Czyli jeszcze więcej intrygującej historii, klimatycznego mroku, czy ciekawych relacji między bohaterami, ale przede wszystkim odkrywania kolejnych skomplikowanych tajemnic rodu Addamsów.

Piąty odcinek nowego sezonu Wednesday kontynuuje to, co widzieliśmy w poprzednich, czyli próbę uratowania Enid przed zgubnym losem. Tym razem tytułowa bohaterka może liczyć na nietypową pomoc, czyli byłą dyrektorkę Larissę Weems pod postacią ducha. To wielki i niespodziewany powrót postaci z pierwszego sezonu, który został już zapowiedziany w zwiastunie serialu. Larissa zaczyna więc odgrywać rolę mentorki dla młodej Addamsówny, nie tylko w sprawie Enid, ale również jej nadszarpniętej relacji z matką Morticią, czy też ujawniając kolejne sekrety jej rodu. Zresztą Wednesday najlepsza jest wtedy, kiedy ma u boku charyzmatyczną postać, co też przejawiało się wcześniej z młodą wilkołaczycą, a teraz z duchem dyrektorki. Nadaje to nowej dynamiki, która tym razem polega trochę na relacji mistrzyni i uczennicy.

Historia nabiera rozpędu wraz z szóstym epizodem, który rozpoczyna się szokującą sceną. Nie mogę zdradzać zbyt wiele, ale na taki motyw fani serialu czekali od dawna. Zyskuje na tym zarówno postać Wednesday, jak i Enid, a szczególnie grające ich aktorki, które mogą wyjść ze swoich dotychczasowych ról i zaprezentować widzom coś zupełnie nowego i świeżego, co świetnie działa na ekranie. Jest to motyw wielokrotnie wykorzystywany w popkulturze, ale mając tak wyraziste postacie, w Wednesday działa to jeszcze lepiej, niż można byłoby to sobie wyobrazić. Do tego duży zwrot akcji w końcówce odcinka, dzięki któremu część wątków zostaje zamknięta, ale otwierają się zupełnie nowe ścieżki fabuły, które stają się jeszcze ciekawsze.

Wszystko nabiera jeszcze bardziej osobistego charakteru dla tytułowej bohaterki, co też ma swoje odzwierciedlenie w ostatnich dwóch odcinkach drugiego sezonu. Wtedy największe tajemnice wychodzą na jaw, a fani Addamsów mogą w końcu lepiej poznać przeszłość Morticii, ale również Gomeza i powodów jego nietypowego charakteru. Największym szokiem będzie jednak historia Rączki, która doskonale działa w emocjonującym finałowym pojedynku z głównym przeciwnikiem. Zresztą największy antagonista drugiego sezonu w ciekawy sposób interpretuje historię jednego z najpopularniejszych potworów, a wszystko to zrealizowane w charakterystycznym dla Tima Burtona stylu, gdzie mrok i śmierć mieszają się z humorem i rodzinną miłością.

Nowy taniec, nowy viral

Fani Wednesday zachwycą się również większą rolą Agnes, która otrzymuje swój własny wątek, który pogłębia tę bohaterkę, dzięki czemu staje się jedną z najbardziej wyrazistych postaci tego serialu, co nie jest wcale łatwym zadaniem. Do tego dochodzi kolejna efektowna scena tańca, która na pewno stanie się TikTokowym viralem, choć tym razem będzie o wiele trudniejsza do odtworzenia, przynajmniej w niektórych fragmentach. Twórcy serialu Netflixa doskonale wiedzą, jak sprawić, aby Wednesday była jednocześnie przystępna dla każdego widza, ale równie posiadała swój własny styl, a przy tym stała się internetowym hitem. To wszystko odpowiadało za sukces pierwszego sezonu, a teraz powtórzono to również w drugim.