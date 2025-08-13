Wednesday udowadnia, że jest jednym z najpopularniejszych seriali na świecie. Produkcja idzie na rekord na Netflixie

Widzowie chętnie oglądają drugi sezon najpopularniejszego anglojęzycznego serialu Netflixa.
Netflix może świętować kolejny wielki sukces swojego hitu. Drugi sezon Wednesday zadebiutował 4 sierpnia i w ciągu pierwszych pięciu dni zgromadził 50 milionów wyświetleń. Wynik ten stawia go praktycznie na równi z pierwszym sezonem, który w listopadzie 2022 roku odnotował 341,1 miliona godzin oglądania, co po przeliczeniu na średni czas trwania odcinków daje około 50,1 miliona wyświetleń.
Wednesday – drugi sezon podbił Netflixa
To wynik porównywalny z premierą pierwszego sezonu, co jest szczególnie imponujące, biorąc pod uwagę zmienioną strategię dystrybucji.
Różnica w tegorocznej premierze polega na tym, że pierwszy sezon udostępniono w całości od razu, natomiast drugi rozpoczął się od zaledwie czterech odcinków. Kolejne cztery, czyli część druga, pojawią się w serwisie dopiero 3 września.
Część druga trafi do widzów 3 września, co oznacza, że w nadchodzących tygodniach można spodziewać się kolejnego dużego skoku oglądalności.
Pierwszy sezon Wednesday to najpopularniejszy anglojęzyczny serial Netflixa w historii i drugi najpopularniejszy tytuł platformy bez podziału na kategorie, ustępując jedynie Squid Game. Osiągnięcie niemal identycznego poziomu zainteresowania przez sezon drugi, przy mniejszej liczbie odcinków, sugeruje, że serial może mieć realną szansę na pobicie rekordu poprzednika.
Biorąc pod uwagę, że drugi sezon osiągnął podobny zasięg przy mniejszej liczbie odcinków, istnieje szansa, że przebije rekord swojego poprzednika, zwłaszcza jeśli wydłużony harmonogram emisji przyciągnie nowych widzów.
GramTV przedstawia:
Podczas tygodnia 4–10 sierpnia Wednesday była absolutnym numerem jeden w globalnym rankingu Netflixa.
Sezon 2 część 1 pobił rekord największej liczby krajów, w których anglojęzyczny serial znalazł się na pierwszym miejscu tygodniowego zestawienia - aż w 91 państwach – podkreśla Netflix.
Co ciekawe, drugi wynik tygodnia w kategorii seriali anglojęzycznych przypadł… pierwszemu sezonowi Wednesday, który dzięki premierze kontynuacji przeżywa renesans popularności.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!