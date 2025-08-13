Wednesday udowadnia, że jest jednym z najpopularniejszych seriali na świecie. Produkcja idzie na rekord na Netflixie

To wynik porównywalny z premierą pierwszego sezonu, co jest szczególnie imponujące, biorąc pod uwagę zmienioną strategię dystrybucji.

Netflix może świętować kolejny wielki sukces swojego hitu. Drugi sezon Wednesday zadebiutował 4 sierpnia i w ciągu pierwszych pięciu dni zgromadził 50 milionów wyświetleń. Wynik ten stawia go praktycznie na równi z pierwszym sezonem, który w listopadzie 2022 roku odnotował 341,1 miliona godzin oglądania, co po przeliczeniu na średni czas trwania odcinków daje około 50,1 miliona wyświetleń.

Różnica w tegorocznej premierze polega na tym, że pierwszy sezon udostępniono w całości od razu, natomiast drugi rozpoczął się od zaledwie czterech odcinków. Kolejne cztery, czyli część druga, pojawią się w serwisie dopiero 3 września.

Część druga trafi do widzów 3 września, co oznacza, że w nadchodzących tygodniach można spodziewać się kolejnego dużego skoku oglądalności.

Pierwszy sezon Wednesday to najpopularniejszy anglojęzyczny serial Netflixa w historii i drugi najpopularniejszy tytuł platformy bez podziału na kategorie, ustępując jedynie Squid Game. Osiągnięcie niemal identycznego poziomu zainteresowania przez sezon drugi, przy mniejszej liczbie odcinków, sugeruje, że serial może mieć realną szansę na pobicie rekordu poprzednika.