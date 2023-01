Wednesday oficjalnie z 2. sezonem. Netflix potwierdza powrót serialu

Dobra wiadomość dla wszystkich fanów serialu Wednesday. Oczywiście, było to bardzo prawdopodobne, ale oficjalne potwierdzenie to zawsze, no, oficjalne potwierdzenie. Tak więc: mamy to. Przedstawiciele platformy streamingowej Netflix poinformowali, że serial Wednesday powróci z 2. sezonem. Na kanale firmy na YouTubie udostępniono trwającą niecałą minutę zapowiedź, którą możecie oczywiście zobaczyć poniżej.

