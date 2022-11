Recenzja serialu Wednesday od Netflixa. Niecna historia Rodziny Addamsów

Wednesday (Jenna Ortega) to nastoletnia córka Addamsów, która pewnego dnia postanawia zemścić się na oprawcach jej młodszego brata Pugsleya (Isaac Ordonez) i podczas treningu drużyny piłki wodnej, wrzuca krwiożercze piranie do basenu. Dziewczyna musi opuścić zwykłą szkołę i zostaje przeniesiona do Akademii Nevermore, w której z powodzeniem kształciła się jej matka Morticia (Catherine Zeta-Jones) oraz ojciec Gomez (Luis Guzmán). Nastolatka poznaje struktury szkoły rządzone przez dyrektorkę Larissę Weems (Gwendoline Christie). Zostaje przydzielona do pokoju razem z Enid Sinclaire (Emma Myers) – jej całkowitym przeciwieństwem. Niedoszła wilkołaczyca próbuje zaprzyjaźnić się z Wednesday i wdrożyć ją w szkolną społeczność. Jednak już w pierwszych dniach młoda Addams musi walczyć o życie, gdy zostaje oskarżona o zniszczenie szkoły w niedalekiej przyszłości zgodnie z dawnym proroctwem.

Serial jest zaskakująco udaną mieszanką pierwszych i dobrych sezonów Riverdale i Chilling Adventures of Sabrina oraz produkcji naznaczonych wpływami Harry’ego Pottera. Mamy więc do czynienia nie tylko z wyrazistą stylistykę czerpiącą garściami z kina grozy dla nastolatków, ale również pełnoprawny kryminał z więcej niż jedną zagadką. Już w pierwszym odcinku dowiadujemy się, że Wednesday przepowiedziane jest przyniesienie zguby całemu Nevermore, a w tle rozgrywa się również dramat okolicznych mieszkańców, którzy są nękani przez tajemniczą bestię, która zabija zarówno zwykłych ludzi, jak i magiczne stworzenia zwanymi dziwolągami. W samym sercu konfliktu stoi główna bohaterka, która musi rozwiązać również zagadkę kryminalnej przeszłości swojego ojca oraz enigmatycznej historii rodziny Addamsów.