Wednesday wielkim hitem Netflixa. Serial przebił wyniki Stranger Things 4

Czy będzie to najpopularniejsza tegoroczna produkcja platformy?

Wydawało się, że żaden inny serial w tym roku nie przebije już wyników osiągniętych przez Stranger Things 4, ale na naszych oczach wyrasta najnowszy pretendent, który może zdetronizować króla Netflixa. Wednesday stała się nieoczekiwanym hitem platformy, i jak można było spodziewać się dobrych wyników, to raczej mało kto zakładał, że będą one tak wyśmienite. Od momentu premiery, czyli środy 23 listopada, do minionej niedzieli serial oglądano przez 341,2 milionów godzin, ustanawiając nowy rekord dla anglojęzycznej produkcji.