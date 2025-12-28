Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie żyje Brigitte Bardot - ikona kina i symbol rewolucji obyczajowej

Jakub Piwoński
2025/12/28 12:45
Odeszła legendarna piękność.

W wieku 91 lat zmarła Brigitte Bardot – jedna z największych ikon kina europejskiego XX wieku. Aktorka, modelka i piosenkarka na zawsze zmieniła sposób, w jaki popkultura patrzyła na kobiecość, stając się symbolem wolności, buntu i seksualnej emancypacji lat 50. i 60.

Urodzona w 1934 roku w Paryżu, karierę zaczynała jako modelka, by szybko trafić na wielki ekran. Międzynarodową sławę przyniósł jej film I Bóg stworzył kobietę, który uczynił z Bardot gwiazdę i obiekt fascynacji artystów oraz intelektualistów. W kolejnych latach wystąpiła m.in. w Prawdzie, nagrodzonej włoskim Davidem di Donatello, oraz w Pogardzie Jean-Luca Godarda – jednym z kamieni milowych europejskiego kina.

Choć często obsadzana była w rolach uwodzicielskich bohaterek, Bardot udowodniła, że potrafi odnaleźć się także w dramacie i kinie autorskim. Zagrała w ponad 40 filmach, współpracując z najważniejszymi twórcami swojej epoki.

Pod koniec lat 70. niespodziewanie zakończyła karierę aktorską i całkowicie poświęciła się działalności na rzecz ochrony praw zwierząt, która stała się jej życiową misją. Odeszła legenda – aktorka, która nie tylko definiowała kino swojej epoki, ale też na trwałe zapisała się w historii popkultury.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


