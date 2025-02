Według Ubisoftu, Star Wars Outlaws stanie się bestsellerem. Firma wciąż planuje rozwijać projekt

Według wizji Dugueta, w przyszłości Star Wars Outlaws ma zostać bestsellerem, co jest bardzo optymistycznym założeniem, biorąc pod uwagę ciągły brak sukcesu - co prawda, tytuł doczekał się niewielkiego wzrostu sprzedaży w okresie świątecznym. Nie jest to jednak nieprawdopodobny scenariusz - warto podać przykład No Man’s Sky, które po wielu latach niepowodzeń zyskało zainteresowanie społeczności.

Na koniec przypomnijmy, że Ubisoft polega również na premierze Assassin’s Creed: Shadows, która odbędzie się 20 marca. Sukces tej produkcji ma znacznie pomóc firmie w poprawie wyników finansowych.