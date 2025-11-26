Zaloguj się lub Zarejestruj

Według twórcy The Blood of Dawnwalker gry stworzone w całości przez AI nie będą miały „duszy”

Patrycja Pietrowska
2025/11/26 12:00
1
1

Konrad Tomaszkiewicz odniósł się do tematu wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie tworzenia gier.

Studia deweloperskie coraz częściej decydują się na wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie tworzenia gier, a wielu graczy odnosi się do tej praktyki z niechęcią. W kontekście tej rosnącej tendencji, swoje stanowisko zajął Konrad Tomaszkiewicz, reżyser Wiedźmina 3. W wywiadzie dla Eurogamera Tomaszkiewicz wyraził przekonanie, że gry stworzone całkowicie przy użyciu AI nie będą posiadały „duszy”.

The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker

Według szefa Rebel Wolves AI „nie zastąpi kreatywnych ludzi”

Tomaszkiewicz, który obecnie kieruje studiem Rebel Wolves pracującym nad nadchodzącą grą RPG The Blood of Dawnwalker, zaznaczył, że nie spodziewa się, aby AI mogło wyprzeć osoby z kreatywnych stanowisk. Uważa on, że sztuczna inteligencja może służyć jako pomoc, ale nie powinna zajmować miejsca ludzkiej kreatywności.

Nie wierzę, że to zastąpi kreatywnych ludzi. Może pomagać, ale nie zastąpi ich. Nie czuję, żeby gry tworzone wyłącznie przez AI miały duszę. Nie wierzę w to. Naprawdę.

Tomaszkiewicz ilustruje swoje podejście praktycznym przykładem ze swojego bieżącego projektu, The Blood of Dawnwalker. Wskazuje, że jego zespół odpowiedzialny za kontrolę jakości spędza czas na skrupulatnym przeszukiwaniu świata gry w celu identyfikacji i naprawienia wszelkich luk w siatce, przez które gracze mogliby potencjalnie wypaść. Uważa, że to są przykłady nużących i powtarzalnych zadań, które mogłyby być wykonywane sprawniej przez AI.

GramTV przedstawia:

Warto przy okazji wspomnieć, że niedawno Tomaszkiewicz zadeklarował również, że nie chce rozbudowywać swojego zespołu. Rebel Wolves zaskoczyło też podejściem do struktury fabularnej wspomnianego The Blood of Dawnwalker: gra nie zaoferuje tradycyjnego, głównego questa, a gracze będą mogli sami wybierać rytm i priorytety przygody.

Na zakończenie przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker ukaże się na rynku w 2026 roku. Gra zostanie wydana na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.thegamer.com/the-witcher-3-director-says-ai-games-no-soul/

Tagi:

News
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3
Wiedźmin
Rebel Wolves
sztuczna inteligencja
AI
The Blood of Dawnwalker
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:01

Nie będą też miały dużych kosztów i to jest jedyne, co słyszą udziałowcy.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112