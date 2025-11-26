Według twórcy The Blood of Dawnwalker gry stworzone w całości przez AI nie będą miały „duszy”

Konrad Tomaszkiewicz odniósł się do tematu wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie tworzenia gier.
Studia deweloperskie coraz częściej decydują się na wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie tworzenia gier, a wielu graczy odnosi się do tej praktyki z niechęcią. W kontekście tej rosnącej tendencji, swoje stanowisko zajął Konrad Tomaszkiewicz, reżyser Wiedźmina 3. W wywiadzie dla Eurogamera Tomaszkiewicz wyraził przekonanie, że gry stworzone całkowicie przy użyciu AI nie będą posiadały „duszy”.
Według szefa Rebel Wolves AI „nie zastąpi kreatywnych ludzi”
Tomaszkiewicz, który obecnie kieruje studiem Rebel Wolves pracującym nad nadchodzącą grą RPG The Blood of Dawnwalker, zaznaczył, że nie spodziewa się, aby AI mogło wyprzeć osoby z kreatywnych stanowisk. Uważa on, że sztuczna inteligencja może służyć jako pomoc, ale nie powinna zajmować miejsca ludzkiej kreatywności.
Nie wierzę, że to zastąpi kreatywnych ludzi. Może pomagać, ale nie zastąpi ich. Nie czuję, żeby gry tworzone wyłącznie przez AI miały duszę. Nie wierzę w to. Naprawdę.
Tomaszkiewicz ilustruje swoje podejście praktycznym przykładem ze swojego bieżącego projektu, The Blood of Dawnwalker. Wskazuje, że jego zespół odpowiedzialny za kontrolę jakości spędza czas na skrupulatnym przeszukiwaniu świata gry w celu identyfikacji i naprawienia wszelkich luk w siatce, przez które gracze mogliby potencjalnie wypaść. Uważa, że to są przykłady nużących i powtarzalnych zadań, które mogłyby być wykonywane sprawniej przez AI.