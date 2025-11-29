Jeden z twórców w Valve określa AI jako "technologię opartą na kulturowym praniu, łamaniu praw autorskich"

Debata o roli sztucznej inteligencji w tworzeniu gier znów rozgrzała branżę. Tym razem zapalnikiem okazały się słowa Tima Sweeneya, prezesa Epic Games, który stwierdził, że oznaczenia informujące o wykorzystaniu AI – takie jak te wymagane obecnie na Steamie – „nie mają sensu”. Według Sweeneya technologia wkrótce wejdzie do niemal wszystkich produkcji, więc twórcy powinni pogodzić się z jej powszechnością.

Steam i oznaczenia AI – czy są konieczne?

Na te słowa zareagował Ayi Sanchez, artysta pracujący w Valve, znany m.in. z udziału w zeszłorocznym remaku mapy Train do Counter-Strike 2. W dyskusji na platformie X zdecydowanie stanął w obronie obowiązkowych oznaczeń AI. Jego zdaniem przejrzystość jest kluczowa – a najbardziej protestują ci, którzy mają najwięcej do ukrycia.