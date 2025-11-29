Jeden z twórców w Valve określa AI jako "technologię opartą na kulturowym praniu, łamaniu praw autorskich"

Debata o roli sztucznej inteligencji w tworzeniu gier znów rozgrzała branżę. Tym razem zapalnikiem okazały się słowa Tima Sweeneya, prezesa Epic Games, który stwierdził, że oznaczenia informujące o wykorzystaniu AI – takie jak te wymagane obecnie na Steamie – „nie mają sensu”. Według Sweeneya technologia wkrótce wejdzie do niemal wszystkich produkcji, więc twórcy powinni pogodzić się z jej powszechnością.
Steam i oznaczenia AI – czy są konieczne?
Na te słowa zareagował Ayi Sanchez, artysta pracujący w Valve, znany m.in. z udziału w zeszłorocznym remaku mapy Train do Counter-Strike 2. W dyskusji na platformie X zdecydowanie stanął w obronie obowiązkowych oznaczeń AI. Jego zdaniem przejrzystość jest kluczowa – a najbardziej protestują ci, którzy mają najwięcej do ukrycia.
To tak, jakby twierdzić, że jedzenie nie powinno mieć podanej listy składników” – napisał. „Konsumenci zasługują na wiedzę, co kupują. Tym boją się tylko ci, którzy wiedzą, że ich produkt powstał najmniejszym kosztem.
W tle sporu są aktualne zasady Steama: każda gra korzystająca z generatywnej sztucznej inteligencji w procesie tworzenia musi jasno ujawnić to na swojej stronie. Tak zrobiły już m.in. Arc Raiders, które używa AI do animacji robotów i syntezy mowy, oraz Call of Duty: Black Ops 7 – gdzie narzędzia AI wspierają twórców przy produkcji treści.
Sanchez podkreślił, że sprawa nie sprowadza się wyłącznie do bezpieczeństwa użytkowników, ale także do etyki. „Chciałbym wiedzieć, czy twoje ubrania powstały przy użyciu pracy dzieci, czy kawa pochodzi z uczciwego źródła. Konsumenci mają prawo do pełnej informacji, by podejmować świadome decyzje” – argumentował.
W jednym z ostatnich wpisów artysta odniósł się do najostrzejszych wątpliwości wobec AI, nazywając generatywne narzędzia „technologią opartą na kulturowych praniu, łamaniu praw autorskich i pobłażliwości”. Ostro? Zastrzegł przy tym, że wypowiada się we własnym imieniu, a nie w imieniu Valve. Niemniej jego słowa rzucają światło na rosnący niepokój części twórców – zwłaszcza teraz, gdy granica między pracą ludzką a wygenerowaną przez algorytmy coraz bardziej się zaciera.
