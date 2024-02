Według twórcy Palworld spadek liczby graczy jest całkowicie w porządku

W maju 2023 roku byłem przekonany, że Palworld może przekroczyć granicę 50 000 graczy. Wszystko powyżej wydawało się jednak nieosiągalne i z pewnością nigdy nie spodziewałem się, że uda się dotrzeć do milionów. (...) Niektórzy z was mogli dobrze się bawić przez ostatnie 3 tygodnie i odłożyć grę. Nic nie szkodzi.

Ta pojawiająca się dyskusja: "Palworld stracił X% swojej bazy graczy" jest leniwa, ale prawdopodobnie jest to również dobry moment, aby wkroczyć i zapewnić tych z was, którzy są w stanie przeczytać nie tylko nagłówek, że nie ma nic złego w robieniu sobie przerw od gier. Nie musicie czuć się z tym źle. Palworld, podobnie jak wiele wcześniejszych gier, nie jest w stanie wypompowywać ogromnych ilości nowej zawartości co tydzień. Nowa zawartość nadejdzie i będzie niesamowita, ale takie rzeczy wymagają trochę czasu.

Jest tak wiele świetnych gier, w które można grać; nie musisz czuć się winny, przeskakując z gry do gry. – przekazuje twórca Palworld.