Twórcom Palworld brakuje rąk do pracy. Studio rekrutuje na wszystkie stanowiska

Jakiś czas temu Palworld pobiło rekord aktywności Counter-Strike 2 na Steam. Produkcja Pocketpair stała się tym samym drugą najpopularniejszą produkcją w historii platformy Valve pod względem liczby aktywnych jednocześnie graczy. Wspomniany tytuł wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem wśród użytkowników komputerów osobistych, ale okazuje się, że twórcom brakuje rąk do pracy. Studio pilnie poszukuje bowiem deweloperów, którzy pomogą w dalszym rozwoju Palworld.

Studio odpowiedzialne za Palworld pilnie szuka nowych pracowników

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X deweloperzy z Pocketpair podkreślili, że wciąż mają „wiele do zrobienia” w Palworld. Zespołowi „zdecydowanie” brakuje jednak rąk do pracy. Dlatego też – zgodnie z przekazanymi informacjami – studio prowadzi obecnie rekrutacje na wszystkie stanowiska.