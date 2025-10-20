Według twórców narzekanie na Palworld jest „na czasie”. W rzeczywistości nie ma to wpływu na grę

Nie ustają spory dotyczące popularnej hybrydy kolekcjonowania potworów i survivalu, jaką jest Palworld. Pomimo ogromnego sukcesu, produkcja studia Pocketpair spotyka się z falą kontrowersji i krytyki, zarówno ze strony innych twórców, jak i części fanów. W odpowiedzi na ten narastający szum John „Bucky” Buckley, menedżer społeczności Pocketpair, postanowił zabrać głos i ogłosił, że negatywne opinie nie mają żadnego wpływu na rzeczywisty sukces gry.

Palworld spotyka się z krytyką, ale według twórców nie ma to żadnego wpływu na grę

Bucky Buckley opublikował swoje spostrzeżenia w poście, komentując uwagę fana, który określił nienawiść wokół Palworld jako „performatywną”. Menedżer zapewnił, że, poświęcając grze całe swoje życie, widzi, że negatywne emocje pojawiają się niemal wyłącznie na platformach takich jak Twitter i Bluesky. Zauważył, że narzekanie na Palworld stało się modnym i łatwym sposobem na zdobycie oglądalności, ponieważ generuje to „łatwe 500 tysięcy wyświetleń”.