Wciąż bez nowego God of War. Ale Sony przyszykowało coś specjalnego na 20-lecie serii

W ostatnich tygodniach dużo słyszeliśmy o dwóch nowych odsłonach God of War. Oprócz kolejnej pełnoprawnej odsłony serii, która miałaby zabrać Kratosa do Egiptu, powstawać ma również mniejsza produkcja, będąca side-scrollerem 2,5D. Niestety obie te gry nie zostały zapowiedziane na najnowszym State of Play, ale Sony przygotowało inną niespodziankę dla graczy, która ma uczcić 20-lecie serii.
God of War otrzyma dedykowanego pada do PlayStation 5
Firma zapowiedziała wyjątkową edycję kontrolera DualSense, przygotowaną z okazji dwudziestolecia serii God of War. Limitowany pad pojawi się w sprzedaży już w październiku, a jego projekt bezpośrednio nawiązuje do ikonicznego wyglądu Kratosa, od popielatej skóry po charakterystyczny czerwony tatuaż, który towarzyszy mu od pierwszej części.
Nowa wersja kontrolera jest hołdem dla podróży, jaką Kratos odbył przez dwie dekady, obejmując cztery generacje konsol, dwie platformy przenośne oraz ponad tuzin gier, począwszy od pierwszego God of War wydanego na PlayStation 2. Dela Longfish, Associate Art Director w Santa Monica Studio, zdradził kulisy pracy nad projektem:
Z okazji 20-lecia serii God of War byliśmy zachwyceni możliwością uczczenia tego jubileuszu nowym projektem kontrolera DualSense. Kiedy zastanawialiśmy się, jak najlepiej oddać charakter cyklu, od razu pomyśleliśmy, że forma kontrolera idealnie nadaje się do odwzorowania tatuażu Kratosa. Niezależnie od tego, w którą część God of War grasz, kształt czerwonego wzoru na tle szarej, popielatej skóry to jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów jego wyglądu w sagach greckiej i nordyckiej. Nasz zespół zadbał o to, by kolory użyte w kontrolerze wiernie oddawały ten kontrast, który definiuje Kratosa od ponad dwóch dekad.
Mamy nadzieję, że fanom spodoba się nowy kontroler i nie możemy wystarczająco podziękować za wszystkie lata wsparcia, jakie okazaliście Santa Monica Studio.
DualSense Wireless Controller – God of War 20th Anniversary Limited Edition będzie dostępny w ograniczonych egzemplarzach. Sugerowana cena detaliczna wynosi 84,99 dolarów, 84,99 euro lub 74,99 funtów.
Przedsprzedaż rozpocznie się 3 października za pośrednictwem strony direct.playstation.com, a także u wybranych sprzedawców na całym świecie. Sony zastrzega, że dokładna data premiery oraz dostępność kontrolera mogą się różnić w zależności od kraju i regionu.
