Wciąż bez nowego God of War. Ale Sony przyszykowało coś specjalnego na 20-lecie serii

W ostatnich tygodniach dużo słyszeliśmy o dwóch nowych odsłonach God of War. Oprócz kolejnej pełnoprawnej odsłony serii, która miałaby zabrać Kratosa do Egiptu, powstawać ma również mniejsza produkcja, będąca side-scrollerem 2,5D. Niestety obie te gry nie zostały zapowiedziane na najnowszym State of Play, ale Sony przygotowało inną niespodziankę dla graczy, która ma uczcić 20-lecie serii.

God of War otrzyma dedykowanego pada do PlayStation 5

Firma zapowiedziała wyjątkową edycję kontrolera DualSense, przygotowaną z okazji dwudziestolecia serii God of War. Limitowany pad pojawi się w sprzedaży już w październiku, a jego projekt bezpośrednio nawiązuje do ikonicznego wyglądu Kratosa, od popielatej skóry po charakterystyczny czerwony tatuaż, który towarzyszy mu od pierwszej części.