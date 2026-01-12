Zaloguj się lub Zarejestruj

Ważna postać w MCU zostanie obsadzona na nowo? Kolejne szczegóły skasowanego filmu Marvela, który miał wprowadzić nową drużynę bohaterów

Radosław Krajewski
2026/01/12 12:15
0
0

Poszukiwanie nowej aktorki do tej roli ucieszyłoby wielu fanów Marvela.

Studio przygotowuje się do wielkiej premiery oczekiwanego Avengers: Doomsday, podgrzewając atmosferę nowymi zwiastunami. Najnowszy z nich skupił się na X-Menach i zadebiutował w sieci w podobnym momencie do informacji, że Marvel ostatecznie zrezygnował z planów nakręcenia filmu o Bladzie. Projekt zapowiedziany jeszcze w 2019 roku przez Kevin Feige podczas Comic-Conu w San Diego, od lat zmagał się z problemami produkcyjnymi. Film z Mahershala Ali w roli głównej wielokrotnie zmieniał daty premiery, reżyserów oraz scenarzystów, by ostatecznie zniknąć z kalendarza Marvel Studios. Mimo to Ali nadal pozostaje związany z projektem, podobnie jak Mia Goth.

Mecenas She-Hulk
Mecenas She-Hulk

She-Hulk zostanie ponownie obsadzona w trzeciej sadze MCU?

Według najnowszych doniesień pierwotna koncepcja zakładała mocne wejście w nadnaturalną stronę MCU. Historia miała nie tylko opowiedzieć genezę Blade’a, lecz także zgłębić pochodzenie miecza Ebony Blade, znanego widzom z filmu Eternals. Planowano rozbudowę mitologii wampirów, podziemnego świata oraz postaci takich jak Lilith, co w dłuższej perspektywie miało prowadzić do filmu o Midnight Sons, który nadal znajduje się w planach. Ostatecznie Marvel porzucił zarówno wersję osadzoną w latach dwudziestych XX wieku, jak i wariant silniej powiązany z postacią Whitmana.

Równolegle pojawiły się wieści dotyczące przyszłości She-Hulk w MCU. Choć serial o kuzynce Bruce’a Bannera zebrał mieszane opinie, wiele wskazywało na to, że Jennifer Walters odegra istotną rolę w przyszłości MCU. Teraz jednak sytuacja się komplikuje. Według nieoficjalnych informacji Tatiana Maslany nie jest obecnie brana pod uwagę przy obsadzie Avengers: Doomsday. Nie wyklucza się jednak jej powrotu na etapie dokrętek lub w późniejszym filmie Avengers: Secret Wars.

GramTV przedstawia:

Jeśli do tego nie dojdzie, Marvel może stanąć przed decyzją o zmianie aktorki, co nie byłoby precedensem. W przeszłości przecież Mark Ruffalo przejął rolę Hulka po Ed Norton bez większego zamieszania fabularnego.

Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia tego roku. Z kolei Avengers: Secret Wars trafi na duży ekran rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

Źródło:https://comicbookmovie.com/avengers/avengers-doomsday/rumor-new-details-on-blades-scrapped-supernatural-story-and-she-hulks-avengers-doomsday-status---spoilers-a225909

Tagi:

Popkultura
film
Marvel
superbohaterowie
Avengers
MCU
Marvel Studios
Blade
Tatiana Maslany
She-Hulk
Mahershala Ali
Mecenas She-Hulk
Avengers: Doomsday
Midnight Sons
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112