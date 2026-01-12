Ważna postać w MCU zostanie obsadzona na nowo? Kolejne szczegóły skasowanego filmu Marvela, który miał wprowadzić nową drużynę bohaterów

Studio przygotowuje się do wielkiej premiery oczekiwanego Avengers: Doomsday, podgrzewając atmosferę nowymi zwiastunami. Najnowszy z nich skupił się na X-Menach i zadebiutował w sieci w podobnym momencie do informacji, że Marvel ostatecznie zrezygnował z planów nakręcenia filmu o Bladzie. Projekt zapowiedziany jeszcze w 2019 roku przez Kevin Feige podczas Comic-Conu w San Diego, od lat zmagał się z problemami produkcyjnymi. Film z Mahershala Ali w roli głównej wielokrotnie zmieniał daty premiery, reżyserów oraz scenarzystów, by ostatecznie zniknąć z kalendarza Marvel Studios. Mimo to Ali nadal pozostaje związany z projektem, podobnie jak Mia Goth.

Według najnowszych doniesień pierwotna koncepcja zakładała mocne wejście w nadnaturalną stronę MCU. Historia miała nie tylko opowiedzieć genezę Blade’a, lecz także zgłębić pochodzenie miecza Ebony Blade, znanego widzom z filmu Eternals. Planowano rozbudowę mitologii wampirów, podziemnego świata oraz postaci takich jak Lilith, co w dłuższej perspektywie miało prowadzić do filmu o Midnight Sons, który nadal znajduje się w planach. Ostatecznie Marvel porzucił zarówno wersję osadzoną w latach dwudziestych XX wieku, jak i wariant silniej powiązany z postacią Whitmana.