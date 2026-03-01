Zaloguj się lub Zarejestruj

Powstaje kinowa adaptacja niezwykłego fantasy. Czy to będzie początek nowego uniwersum?

Radosław Krajewski
2026/03/01 11:30
Za sterami artystka nagrodzona Oscarem.

Zdobywczyni Oscara, Viola Davis, przygotowuje kolejne filmowe przedsięwzięcie. Aktorka wraz z Juliusem Tennonem i ich JuVee Productions zajmie się produkcją adaptacji niezależnej powieści graficznej fantasy zatytułowanej The Untamed: A Sinner’s Prayer. Projekt powstaje we współpracy z Homeworld Entertainment oraz Stranger Comics, a za scenariusz i reżyserię odpowie twórca uniwersum, Sebastian A. Jones.

The Untamed

The Untamed: A Sinner’s Prayer – afrykańskie fantasy zostanie przeniesione na duży ekran

Akcja historii rozgrywa się w fantastycznym świecie Asundy. Opowieść koncentruje się na tajemniczym bohaterze znanym jako Stranger, który powraca do bezprawnego miasta Oasis. Zawarł on mroczny pakt i ma siedem dni, aby zebrać siedem dusz odpowiedzialnych za śmierć swojej żony i dziecka, inaczej poniesie straszliwą karę. Podczas wędrówki spotyka młodą sierotę Niobe, a jego ścieżka zemsty zaczyna stopniowo zmieniać się w drogę odkupienia.

Choć seria nie należy do głównego nurtu komiksowego, przez lata zdobyła oddaną społeczność fanów. Twórca rozwijał markę bezpośrednio wśród odbiorców, między innymi dzięki udanym kampaniom crowdfundingowym i obecności na konwentach. Od 2015 roku projekty osadzone w świecie Asundy zebrały łącznie ponad sześćset tysięcy dolarów, a najnowsza kampania przekroczyła sto tysięcy. Uniwersum łączy inspiracje historią średniowiecznej Europy i Afryki, a jednym z punktów odniesienia była twórczość J.R.R. Tolkiena.

Moim celem zawsze było stworzenie poetyckiego i filmowego dramatu zamkniętego w bezkompromisowej historii zemsty, w której stawką jest cały świat. Jeśli chodzi o klimat, wyobraźcie sobie nastrój spaghetti westernu lub epickiego filmu Kurosawy osadzonego w pięknym, ale niebezpiecznym świecie fantasy – powiedział Sebastian A. Jones.

Dla Jonesa udział Violi Davis ma szczególne znaczenie, ponieważ aktorka napisała wstęp do jego powieści graficznej Niobe: She is Life w 2017 roku. Sama Davis od lat podkreślała, że świat Asundy ma ogromny potencjał.

Kiedy Sebastian ponad dziesięć lat temu podzielił się z nami tą niezwykłą historią, wiedzieliśmy, że inkluzywne uniwersum Asundy poruszy odbiorców na całym świecie. Wierzymy, że publiczność jest gotowa na bohaterkę taką jak Niobe, silną czarnoskórą wojowniczkę, którą Sebastian stworzył z ogromnym talentem – przekazali Viola Davis i Julius Tennon.

Postać Niobe zadebiutowała właśnie w The Untamed: A Sinner’s Prayer. Komiks napisał Sebastian A. Jones, za ilustracje odpowiadali Peter Bergting i Darrell May, natomiast projekty okładek przygotował Hyoung Taek Nam.

Viola Davis ma już doświadczenie z adaptacjami komiksowymi dzięki roli Amandy Waller w produkcjach DC, takich jak Legion Samobójców i serial Peacemaker.

