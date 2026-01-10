Marvel skasował oczekiwanych przez fanów film. Bohater powróci jednak w zupełnie nowej drużynie superbohaterów

Wielu widzów już dawno straciło nadzieję, że kiedykolwiek ta produkcja zostanie zrealizowana.

Wygląda na to, że Marvel Studios definitywnie rezygnuje z długo zapowiadanego filmu Blade. Po latach opóźnień i zmian koncepcji projekt ma zostać całkowicie skasowany, choć sam bohater nie znika z planów studia. Z najnowszych doniesień wynika, że Mahershala Ali wciąż ma zadebiutować w MCU jako słynny wampir, tyle że w innym filmie. Blade miał zostać skasowany, ale Mahershala Ali wciąż może wcielić się w popularnego wampira Według informacji przekazanych w podcaście The Hot Mic, Marvel postawił krzyżyk na solowym filmie o Blade’ie. Zamiast tego studio ma przygotowywać wprowadzenie postaci w The Midnight Sons, który ma pełnić rolę nowego punktu wejścia dla mroczniejszej części uniwersum. To oznacza, że po siedmiu latach od ogłoszenia castingu, fani raczej nie doczekają się samodzielnego rebootu w zapowiadanej formie.

Plotki o The Midnight Sons krążą już od dłuższego czasu. Niestety wciąż nie znamy żadnych szczegółów tej produkcji. Wiadomo jedynie, że zadebiutuje w trzeciej sadze MCU i może zawierać więcej oczekiwanych przez fanów postaci, w tym Ghost Ridera. Sam Ali jeszcze niedawno podkreślał, że nadal jest gotowy, by wcielić się w legendarnego łowcę wampirów. Podczas rozmowy z Variety na czerwonym dywanie zeszłorocznej premiery Jurassic World Odrodzenie jasno zaznaczył, że piłka leży po stronie Marvela. Zadzwońcie do Marvela. Jestem gotowy. Dajcie im znać, że jestem gotowy. W innym wywiadzie dla The Hollywood Reporter aktor nie ukrywał, że los projektu stoi pod znakiem zapytania, choć on sam wciąż liczy na realizację filmu: Bardzo chciałbym, żeby Blade powstał. Zobaczymy. Nie wiem, na jakim etapie jest teraz Marvel. Po prostu szukam kolejnej świetnej roli.

Przez lata nad scenariuszem pracowało aż sześciu scenarzystów, a ostatnia wersja autorstwa Erica Pearsona miała podobno zadowolić wszystkich zaangażowanych. Ostatecznie jednak projekt utknął, a Marvel zdecydował się przesunąć priorytety. Studio koncentruje się obecnie na historiach multiwersum, które mają prowadzić do wydarzeń z filmów Avengers: Doomsday oraz Secret Wars. To sugeruje, że problemem nie była sama postać Blade’a, lecz moment na jej wprowadzenie. W tle pojawiały się również plotki, że entuzjastyczne reakcje na występ Wesley Snipes w Deadpool & Wolverine mogły skłonić Marvela do wprowadzenia w MCU różnych wersji wampira. Obecnie nie wiadomo, czy Snipes powróci jako Blade w którymkolwiek z przyszłych projektów Marvela. Nie udało się wczytać ramki mediów.

