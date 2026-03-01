Po 64 latach DC wreszcie ujawnia prawdę o jednym z najstarszych przeciwników Zielonej Latarni

Nie wiedzieliśmy tego wcześniej. Czy wpłynie to na nasze postrzeganie tej postaci?

Po 64 latach DC Comics wreszcie ujawnia prawdę o jednej z najstarszych przeciwniczek Zielonej Latarni. Chodzi o Star Sapphire, czyli Carol Ferris – wieloletnią miłość Hala Jordana, która przez lata balansowała między rolą bohaterki i antagonistki. To odkrycie może całkowicie zmienić jej miejsce w uniwersum DC. DC ujawnia prawdę o jednej z najstarszych przeciwniczek Zielonej Latarni W najnowszym zeszycie serii Green Lantern #32 autorstwa Jeremy Adams na jaw wychodzi sekret, który całkowicie zmienia historię tej postaci. Akcja przenosi się do Paris, gdzie Hal planuje romantyczne oświadczyny. Wieczór przerywa jednak złoczyńczyni Cupid, a odzyskany z kościoła klejnot niespodziewanie łączy się z pierścieniem Carol. To właśnie wtedy rozpoczyna się największa rewolucja w mitologii Star Sapphire od dekad.

Tajemniczy głos wyjawia szokującą prawdę: moc Star Sapphire to tylko fragment większej całości. Okazuje się, że pierwotna Star Sapphire została dawno temu rozbita na osiem aspektów miłości: mania, eros, philia, storge, ludus, pragma, philautia i agape. Przez lata Carol i poprzednie nosicielki korzystały wyłącznie z manii – najbardziej niestabilnej i obsesyjnej formy uczucia. To tłumaczy, dlaczego jej działania w przeszłości często wymykały się spod kontroli.

Teraz Carol odkrywa agape – bezinteresowną, boską miłość – oraz fakt, że pozostałe sześć aspektów wciąż istnieje gdzieś w uniwersum DC. Jeśli je odnajdzie, może stać się najpotężniejszą inkarnacją Star Sapphire w historii i przywrócić równowagę w Spektrum Emocji. Stawka tej misji jest więc znacznie większa niż osobista przemiana bohaterki. To zaskakujące retconowanie nie tylko tłumaczy dawną niestabilność postaci, ale też otwiera przed nią zupełnie nowy rozdział. Wszystko wskazuje na to, że przed Star Sapphire najbardziej epicka era w jej 64-letniej historii. Fani Zielonych Latarni mogą szykować się na zupełnie nową definicję mocy miłości w komiksowym świecie DC. Tymczasem przygotowywany jest serial na podstawie komiksu Zielona Latarnia.

