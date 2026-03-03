Mortal Kombat 2 może powtórzyć zwrot akcji sprzed niemal trzech dekad. Fani nie będą narzekać

Ten zwrot fabularny jest na tyle dobry, że twórcy nowej części mogą wykorzystać go ponownie.

Jeszcze pod koniec lutego Warner Bros. zaprezentował nowy zwiastun Mortal Kombat 2. Wytwórnia liczy, że nowa część będzie większym hitem od poprzedniczki, która co prawda oferowała brutalne starcia i widowiskowe fatality, ale niektóre decyzje fabularne wywołały gorącą dyskusję wśród fanów. Najwięcej kontrowersji wzbudziło wprowadzenie tajemniczej Arcany jako źródła mocy bohaterów oraz brak samego turnieju Mortal Kombat. W centrum krytyki znalazł się Cole Young, nowa postać wykreowana specjalnie na potrzeby filmu. Mortal Kombat 2 – nowy film rozpocznie się szokującym zwrotem akcji? Choć Lewis Tan zaprezentował się przekonująco pod względem fizycznym i aktorskim, wielu widzów nie mogło oprzeć się wrażeniu, że historia wybrańca z rodzinnym dramatem w tle była zbędna w uniwersum pełnym kultowych wojowników. Zamiast rozwijać relacje między znanymi postaciami, scenariusz skupił się na kimś, kto nie miał zakorzenienia w wieloletniej mitologii serii.

Mortal Kombat 2 sugeruje jednak zmianę kierunku. Twórcy potwierdzili powrót Cole’a, ale materiały marketingowe koncentrują się przede wszystkim na debiucie Johnny’ego Cage’a, w którego wciela się Karl Urban. To wyraźny sygnał powrotu do klasycznej dynamiki znanej z gier. W zwiastunach dominują widowiskowe starcia z udziałem Kitany oraz Shao Kahna, a sam Cole pojawia się jedynie marginalnie. Taki zabieg może nie być przypadkowy. W 1997 roku sequel zatytułowany Mortal Kombat: Annihilation zaszokował widzów, uśmiercając Johnny’ego Cage’a w pierwszych minutach. Decyzja ta spotkała się wówczas z ostrą krytyką, gdyż eliminowała jedną z najbardziej lubianych postaci tylko po to, aby podnieść stawkę konfliktu.

Dziś sytuacja wygląda inaczej. Jeśli twórcy zdecydują się na podobny ruch wobec Cole’a Younga, reakcja fanów może być zaskakująco pozytywna. Usunięcie bohatera, który w pierwszej części zdominował narrację kosztem legend serii, otworzyłoby przestrzeń dla klasycznego turnieju i pełnoprawnego starcia ikon uniwersum. Taki zwrot akcji natychmiast podniósłby napięcie i pokazał, że w obliczu inwazji Outworld nikt nie jest bezpieczny. W obsadzie znaleźli się Karl Urban jako Johnny Cage, Adeline Rudolph w roli Kitany, Tati Gabrielle jako Jade oraz Martyn Ford jako Shao Kahn. Do swojej roli z pierwszej części powraca Joe Taslim, tym razem jako Noob Saibot. Za kamerą ponownie stanął Simon McQuoid, a scenariusz napisał Jeremy Slater. Przypomnijmy, że Mortal Kombat 2 zadebiutuje dopiero 8 maja bieżącego roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.