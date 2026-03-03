Gra o tron otrzyma film. Za produkcję odpowiadać będzie twórca hitu z Gwiezdnych wojen

Uniwersum stworzone przez George R.R. Martin doczeka się przeniesienia na wielki ekran. Warner Bros. potwierdziło, że trwają prace nad filmem osadzonym w świecie Gry o tron. Za scenariusz odpowiada Beau Willimon, znany z pracy przy serialach politycznych i produkcjach science fiction.

Gra o tron – Warner Bros. pracuje nad aktorskim filmem z uniwersum

Projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Szczegóły fabuły nie zostały oficjalnie ujawnione, jednak spekuluje się, że historia mogłaby skupić się na postaci Aegona I Targaryena, legendarnego zdobywcy Westeros i założyciela potęgi swojego rodu. To właśnie dynastia Targaryenów od lat pozostaje w centrum zainteresowania twórców tej marki.