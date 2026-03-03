Gra o tron otrzyma film. Za produkcję odpowiadać będzie twórca hitu z Gwiezdnych wojen

Warner Bros. potwierdziło to, o czym plotkowano już od dawna.
Uniwersum stworzone przez George R.R. Martin doczeka się przeniesienia na wielki ekran. Warner Bros. potwierdziło, że trwają prace nad filmem osadzonym w świecie Gry o tron. Za scenariusz odpowiada Beau Willimon, znany z pracy przy serialach politycznych i produkcjach science fiction.
Gra o tron – Warner Bros. pracuje nad aktorskim filmem z uniwersum
Projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Szczegóły fabuły nie zostały oficjalnie ujawnione, jednak spekuluje się, że historia mogłaby skupić się na postaci Aegona I Targaryena, legendarnego zdobywcy Westeros i założyciela potęgi swojego rodu. To właśnie dynastia Targaryenów od lat pozostaje w centrum zainteresowania twórców tej marki.
Sytuację dodatkowo komplikuje planowana transakcja przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount. Jeśli regulatorzy zatwierdzą umowę, nowe kierownictwo może zweryfikować dotychczasowe plany dotyczące rozwoju marki. Z drugiej strony filmowa Gra o tron może okazać się atrakcyjnym sposobem na dalszą ekspansję uniwersum.
Beau Willimon zdobył rozpoznawalność jako twórca serialu House of Cards, a w ostatnich latach pracował również przy nagradzanym serialu Andor osadzonym w świecie Gwiezdnych wojen. Jego doświadczenie w budowaniu politycznych intryg i wielowątkowych historii może okazać się kluczowe dla przeniesienia brutalnej i złożonej rzeczywistości Westeros na kinowy ekran.
