Gra o tron otrzyma film. Za produkcję odpowiadać będzie twórca hitu z Gwiezdnych wojen

Radosław Krajewski
2026/03/03 17:45
Warner Bros. potwierdziło to, o czym plotkowano już od dawna.

Uniwersum stworzone przez George R.R. Martin doczeka się przeniesienia na wielki ekran. Warner Bros. potwierdziło, że trwają prace nad filmem osadzonym w świecie Gry o tron. Za scenariusz odpowiada Beau Willimon, znany z pracy przy serialach politycznych i produkcjach science fiction.

Gra o tron – Warner Bros. pracuje nad aktorskim filmem z uniwersum

Projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Szczegóły fabuły nie zostały oficjalnie ujawnione, jednak spekuluje się, że historia mogłaby skupić się na postaci Aegona I Targaryena, legendarnego zdobywcy Westeros i założyciela potęgi swojego rodu. To właśnie dynastia Targaryenów od lat pozostaje w centrum zainteresowania twórców tej marki.

Sytuację dodatkowo komplikuje planowana transakcja przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount. Jeśli regulatorzy zatwierdzą umowę, nowe kierownictwo może zweryfikować dotychczasowe plany dotyczące rozwoju marki. Z drugiej strony filmowa Gra o tron może okazać się atrakcyjnym sposobem na dalszą ekspansję uniwersum.

Beau Willimon zdobył rozpoznawalność jako twórca serialu House of Cards, a w ostatnich latach pracował również przy nagradzanym serialu Andor osadzonym w świecie Gwiezdnych wojen. Jego doświadczenie w budowaniu politycznych intryg i wielowątkowych historii może okazać się kluczowe dla przeniesienia brutalnej i złożonej rzeczywistości Westeros na kinowy ekran.

Warto przypomnieć, że Warner Bros. wraz z HBO rozwijają kilka projektów z uniwersum Gry o tron. Już wcześniej potwierdzono, że w planach znajduje się bezpośrednia kontynuacja głównego serialu, w którą główną bohaterkę miałaby zostać Arya Stark.

Źródło:https://www.thewrap.com/creative-content/movies/game-of-thrones-movie-beau-willimon-warner-bros/

