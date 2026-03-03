Olivia Dean faworytką do nagrania nowego motywu muzycznego do filmu James Bond

Bukmacherzy wskazali nową liderkę w wyścigu o wykonanie kolejnej piosenki do filmu o Jamesie Bondzie. Jak wynika z oświadczenia firmy William Hill, główną faworytką została Olivia Dean.

Artystka ma za sobą przełomowy 2025 rok za sprawą drugiego albumu The Art Of Loving. Podczas gali BRIT Awards, która odbyła się w sobotę 28 lutego, była największą triumfatorką wieczoru. Zdobyła statuetki w kategoriach: Album Roku, Utwór Roku za nagraną wspólnie z Sam Fender piosenkę Rein Me In, Artysta Roku oraz Najlepszy Wykonawca Pop. Olivia Dean nagra nowy motyw do Jamesa Bonda? Sukcesy przełożyły się na notowania bukmacherskie. Kurs na to, że to właśnie Dean zaśpiewa motyw przewodni do kolejnego filmu o agencie 007, został znacząco obniżony. Obecnie zajmuje pierwsze miejsce z kursem równym, wyprzedzając konkurencję. Gdyby została wybrana, dołączyłaby do grona ostatnich wykonawców bondowskich tematów, takich jak Adele, Sam Smith czy Billie Eilish.

Na drugim miejscu w zestawieniu znajduje się Raye (7/2). Czołową piątkę zamykają Lana Del Rey (4/1), Dua Lipa (7/1) oraz Harry Styles (10/1). Wśród dalszych kandydatów wymienia się m.in. reaktywowane Oasis (12/1), a także Chappell Roan i Charli XCX (po 16/1). Kolejny film z serii jest obecnie w fazie produkcji. Reżyserią zajmie się Denis Villeneuve, twórca Diuny, a scenariusz napisze Steven Knight, znany jako twórca serialu Peaky Blinders. Będzie to pierwsza odsłona cyklu od czasu, gdy studio Amazon przejęło w ubiegłym roku kreatywną kontrolę nad marką. Rola Jamesa Bonda nie została jeszcze obsadzona, choć pojawiają się liczne spekulacje. Aktor Tom Blyth niedawno bagatelizował swoje szanse, natomiast Callum Turner stwierdził, że jest zbyt wcześnie, aby odpowiadać na pytania w tej sprawie.

GramTV przedstawia:

Jeśli chodzi o wykonawcę piosenki tytułowej, Charli XCX przyznała, że nie uważa się za osobę stworzoną do tej roli, choć byłaby otwarta na propozycję. Z kolei Yungblud zadeklarował chęć współpracy z Oasis przy bondowskim utworze, na co żartobliwie zareagował w mediach społecznościowych Liam Gallagher. Tymczasem Olivia Dean została niedawno ogłoszona ambasadorką Record Store Day 2026. Artystka podkreśliła swoje przywiązanie do niezależnych sklepów muzycznych, mówiąc: To bardzo ważne, abyśmy nadal je wspierali i dbali o ich przetrwanie.