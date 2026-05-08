Najbardziej oczekiwana kontynuacja arcydzieła science fiction jednak nie powstanie? Nagły zwrot w sprawie filmu

Radosław Krajewski
2026/05/08 07:00
Jeszcze kilka dni temu twierdzono, że prace na planie drugiej części rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Fani filmu Na skraju jutra już od 12 lat czekają na kontynuację widowiska z Tomem Cruise’em i Emily Blunt w rolach głównych. W ostatnich dniach w sieci ponownie pojawiły się doniesienia sugerujące, że prace nad sequelem mogą wreszcie przyśpieszyć i zdjęcia ruszą już jesienią tego roku. Najnowsze informacje studzą jednak te oczekiwania i wiele wskazuje na to, że Na skraju jutra 2 nie zostanie nakręcone jeszcze w tym roku.

Na skraju jutra – prace nad drugą częścią znów stanęły w miejscu

Według Stevena Weintrauba z Collidera, Na skraju jutra 2 nie znajduje się obecnie w aktywnej produkcji. Projekt nie został definitywnie anulowany, ale jednocześnie nie jest rozwijany w sposób, który wskazywałby na szybkie rozpoczęcie zdjęć. Warner Bros. wciąż chce doprowadzić do powstania filmu, jednak na ten moment nie podjęto żadnych konkretnych działań.

Przez lata z potencjalnym powrotem łączeni byli zarówno Tom Cruise, jak i Emily Blunt oraz reżyser Doug Liman. Żadna z tych osób nie odcięła się od projektu, ale wszystko wskazuje na to, że fani nie powinni liczyć na szybkie wejście ekipy na plan zdjęciowy.

Oryginalne Na skraju jutra zadebiutowało w 2014 roku i szybko zdobył uznanie widzów dzięki połączeniu kina science fiction, widowiskowej wojny z obcymi oraz motywu pętli czasowej. Historia majora Williama Cage’a, granego przez Toma Cruise’a, opowiadała o żołnierzu zmuszonym do wielokrotnego przeżywania tego samego dnia i kolejnych śmierci podczas walki z najeźdźcami z kosmosu. U boku Cruise’a pojawiła się Emily Blunt jako Rita Vrataski, jedna z najbardziej chwalonych bohaterek akcji ostatnich lat. W obsadzie znaleźli się również: Bill Paxton, Brendan Gleeson, Noah Taylor oraz Jonas Armstrong.

Choć film nie okazał się gigantycznym hitem finansowym w kinach, z czasem zyskał status jednej z najlepiej wspominanych produkcji science fiction poprzedniej dekady. Wielu widzów regularnie polecało go kolejnym osobom, a opinia o produkcji rosła z każdym rokiem. Duży wpływ miała na to także rosnąca popularność Toma Cruise’a, który w ostatnich latach umocnił swoją pozycję jednej z największych gwiazd współczesnego kina akcji.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/7/edge-of-tomorrow-sequel-not-happening-anytime-soon

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

