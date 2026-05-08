Najbardziej oczekiwana kontynuacja arcydzieła science fiction jednak nie powstanie? Nagły zwrot w sprawie filmu

Jeszcze kilka dni temu twierdzono, że prace na planie drugiej części rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Fani filmu Na skraju jutra już od 12 lat czekają na kontynuację widowiska z Tomem Cruise’em i Emily Blunt w rolach głównych. W ostatnich dniach w sieci ponownie pojawiły się doniesienia sugerujące, że prace nad sequelem mogą wreszcie przyśpieszyć i zdjęcia ruszą już jesienią tego roku. Najnowsze informacje studzą jednak te oczekiwania i wiele wskazuje na to, że Na skraju jutra 2 nie zostanie nakręcone jeszcze w tym roku.

Na skraju jutra – prace nad drugą częścią znów stanęły w miejscu

Według Stevena Weintrauba z Collidera, Na skraju jutra 2 nie znajduje się obecnie w aktywnej produkcji. Projekt nie został definitywnie anulowany, ale jednocześnie nie jest rozwijany w sposób, który wskazywałby na szybkie rozpoczęcie zdjęć. Warner Bros. wciąż chce doprowadzić do powstania filmu, jednak na ten moment nie podjęto żadnych konkretnych działań.