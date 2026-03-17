Nadchodzący powrót hitu science fiction od Netflixa z nowymi szczegółami. Na finał historii nie będziemy długo czekać

Fani serialu Problem trzech ciał wreszcie mają powody do optymizmu. Choć Netflix od miesięcy bardzo oszczędnie dzieli się informacjami o przyszłości tej ambitnej produkcji science fiction, nowe wypowiedzi jednej z gwiazd zdradzają, że na finał historii nie będziemy musieli długo czekać.

Problem trzech ciał – prace nad trzecim sezonem ruszą już niebawem

Zanim to jednak nastąpi, Netflix musi przygotować premierę drugiego sezonu Problemu trzech ciał. Na początku marca dowiedzieliśmy się, że nowe odcinki zostały już nakręcone. Teraz podczas festiwalu South by Southwest aktorka Eiza González uchyliła rąbka tajemnicy na temat kolejnych etapów produkcji. Wynika z nich jasno, że prace nad trzecim sezonem są już zaawansowanym etapie.