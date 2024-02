Warner Bros. zostanie sprzedane? Wytwórnia ma sprytny plan, aby wykorzystać swoje gwiazdy

Korporacja w ostatnim czasie przygotowywała się na taką ewentualność. W styczniu podpisano umowę z Tomem Cruisem, a niedawno na wyłączność swoje kontrakty podpisali Margot Robbie, czy Craig Mazin, twórca The Last of Us. Warner Bros. zainteresowany jest również dystrybucją The Movie Critic, czyli ostatniego filmu Quentina Tarantino. Wytwórnia nie szczędzi także pieniędzy na inne wielkie projekty od znanych twórców. Jak napisano w raporcie, Joker 2 będzie kosztował aż 200 mln dolarów, a studio w produkcji ma również nowy film Paula Thomasa Andersona, kosztujący 115 mln dolarów, czy Mickey 17 od Joon-ho Bong, reżysera nagrodzonego Oscarem Parasite, na który wydano 150 mln dolarów.