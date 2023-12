Warner Bros i Paramount Pictures połączą siły? Trwają pierwsze rozmowy o fuzji

Warner Bros. Discovery i Paramount Global rozpoczęły rozmowy dotyczące potencjalnej fuzji obu firm medialnych. David Zaslav, prezes Warner Bros. spotkał się z Bobem Bakishem, dyrektorem generalnym Paramountu, we wtorek w Nowym Jorku, aby omówić połączenie obu korporacji. Dodatkowo Zaslav rozmawiał z Shari Redstone, przedstawicielką National Amusements Inc., która to firma posiada pakiet kontrolny Paramount Global, na temat potencjalnego połączenia obu spółek.

Warner Bros. i Paramount Pictures – dojdzie do fuzji obu wytwórni?

Żadne szczegóły rozmów nie zostały ujawnione i nie wiadomo, czy są szanse na fuzję obu słynnych hollywoodzkich wytwórni. Status rozmów określa się jednak jako bardzo wstępny, więc mogą być one kontynuowane jeszcze w przyszłym roku, zanim zapadnie ostateczna decyzja.