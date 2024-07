Armored Core 6: Fires of Rubicon nie może narzekać na brak zainteresowania

Zgodnie z przekazanymi informacjami od momentu premiery, która miała miejsce w sierpniu 2023 roku, gra Armored Core 6: Fires of Rubicon sprzedała się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Wiadomość ta została przekazana na oficjalnym profilu marki Armored Core na portalu społecznościowym X. Trzeba przyznać, że to naprawdę dobry wynik, z którego Bandai Namco i deweloperzy ze studia From Software mogą być zadowoleni.

Na koniec przypomnijmy, że Armored Core 6: Fires of Rubicon dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Armored Core VI: Fires of Rubicon – ogień rozniecony!

