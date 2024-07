Dragon Ball Z: Kakarot ze świetnymi wynikami sprzedaży. Twórcy dziękują fanom

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Dragon Ball Z: Kakarot przekroczyła 8 milionów egzemplarzy. We wpisie opublikowanym na profilu Dragon Ball Games na portalu społecznościowym X podziękowano fanom za pomoc w osiągnięciu „wielkiego kamienia milowego”. Wyrażono również nadzieję, że gracze z „niecierpliwością czekają na to, co będzie dalej”.

Na koniec przypomnijmy, że Dragon Ball Z: Kakarot zadebiutowało na rynku w styczniu 2020 roku. Obecnie gra dostępna jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Nostalgia over 9000 – recenzja Dragon Ball Z: Kakarot.

Wczytywanie ramki mediów.