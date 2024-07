„Jedna kopia co 2,3 sekundy”. Rewelacyjna sprzedaż gry Frostpunk podczas Steam Summer Sale 2024

Frostpunk to pierwsza gra z gatunku society survival – połączenia gry survivalowej i symulacji społeczeństwa. Jako zarządca ostatniego miasta na Ziemi musisz zadbać zarówno o mieszkańców, jak i całą miejską infrastrukturę. – głosi opis gry Frostpunk.

Jak poinformowano w mediach społecznościowych, strategia ekonomiczna od 11 bit studios sprzedawała się podczas Steam Summer Sale 2024 naprawdę rewelacyjnie. Twórcy przekazali, że mowa o „jednej kopii co 2,3 sekundy”, co przełożyło się na wynik 400 tysięcy egzemplarzy. Jednak tytuł mógł wzbudzić zainteresowanie nie tylko ze względu na bardzo atrakcyjną cenę na platformie Valve (13,89 zł zamiast 138,99 zł).

W przygotowaniu jest bowiem kolejna odsłona gry, co również mogło wpłynąć na świetny wynik sprzedażowy pierwszej części. Warto zaznaczyć, że kontynuacja miała zadebiutować jeszcze w lipcu, jednak nastąpiło opóźnienie premiery i Frostpunk 2 ukaże się na rynku we wrześniu. Według analityków jednak „przenosząc debiut z lipca na wrzesień, spółka obniża ryzyko mniejszej aktywności graczy w okresie wakacyjnym (średnio około 5% niższa w porównaniu do średniej rocznej)”.

Na zakończenie przypomnijmy, że data premiery Frostpunk 2 to 20 września 2024 roku. Gra zmierza na komputery osobiste. W późniejszym terminie ma również ukazać się na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Pierwszy Frostpunk zadebiutował natomiast w 2018 roku.

