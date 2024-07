Joker 2 na nowym zwiastunie. Prawdziwe szaleństwo w akompaniamencie muzyki

Już wczoraj informowaliśmy Was, że Warner Bros. Pictures przygotowuje się do publikacji nowego zwiastuna filmu Joker 2. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany materiał kilka godzin później trafił do sieci. Wytwórnia opublikowała blisko 3-minutowy trailer kontynuacji hitu z 2019 roku, który pozwala rzucić okiem na głównych bohaterów i nie tylko.

Warner Bros. Pictures prezentuje nowy zwiastun filmu Joker: Folie À Deux

Najnowszy zwiastun filmu Joker: Folie À Deux – bo właśnie tak brzmi oficjalny tytuł kontynuacji historii Arthura Flecka – potwierdza, że wspomniana produkcja będzie utrzymana w formie musicalu. Szaleństwu i dramatycznym elementom towarzyszyć będzie więc muzyka, którą odnajdzie w sobie Joker. Najnowszy trailer pokazuje też spotkanie tytułowego bohatera z Harley Quinn, w którą wcieli się Lady Gaga.