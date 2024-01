Na skraju jutra 2 wreszcie powstanie? Tom Cruise podpisał z Warner Bros. wielką umowę

Cruise wraca więc do Warner Bros. po dziesięcioletniej przerwie. Jego ostatnim filmem dla tego studia było na Na skraju jutra. Od dłuższego czasu pojawiają się plotki, że reżyser Doug Liman zamierza nakręcić drugą część. Jak dotąd spekulacje się nie potwierdziły, ale teraz mogą zostać urzeczywistnione i jednym z pierwszych projektów Cruise’a w ramach umowy z Warner Bros. może być Na skraju jutra 2.

Jesteśmy podekscytowani współpracą z Tomem, absolutną legendą branży filmowej. Naszą wizją od pierwszego dnia była odbudowa tego kultowego studia do szczytów jego świetności i kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się z Davidem Zaslavem, aby porozmawiać o dołączeniu do zespołu Warner Bros. Discovery, powiedział nam wtedy: „Mamy misję przywrócenia Warner Bros. – posiadamy najlepsze zasoby i własność intelektualną do opowiadania historii, a także talenty w branży – i musimy sprowadzić Toma Cruise’a z powrotem do Warner Bros.!” Dziś staje się to rzeczywistością i my jesteśmy o krok bliżej osiągnięcia naszych celów. Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani możliwością ponownego powitania Toma w Warner Bros. i nie możemy się doczekać, aż w nadchodzących latach będziemy mogli wcielić w życie jeszcze więcej jego geniuszu na ekranie – powiedzieli współprezesi Warner Bros. Motion Picture Group, Michael De Luca i Pam Abdy.