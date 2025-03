Warner Bros. znowu to zrobił. Studio walczy z reżyserem, aby nie odnieść kolejnej kinowej porażki

Reżyser nagrodzonego Oscarem Aż poleje się krew, a także takich hitów, jak Magnolia, Mistrz, Nić widmo, czy Licorice Pizza, szykuje swój nowy film zatytułowany One Battle After Another. Produkcja dopiero co otrzymała pierwszy zwiastun, a teraz pojawiły się informacje, że Warner Bros. nie jest zadowolone z wersji filmu od Andersona. Po ostatnich kinowych porażkach studio musi wreszcie zaliczyć finansowy hit i wiele wskazuje na to, że One Battle After Another nim nie będzie.

One Battle After Another to kolejny problematyczny film dla Warner Bros

One Battle After Another to kolejny problematyczny film dla Warner Bros

One Battle After Another to kolejny problematyczny film dla Warner Bros

Kilka lat temu, gdy David Zaslav przejął władzę nad Warner Bros., a dyrektorami wytwórni zostali Michael De Luca i Pam Abdy, rozpoczęło się podpisywanie lukratywnych kontraktów z największymi aktorskimi i reżyserskimi gwiazdami na ich kolejne filmy. Właśnie taką umowę, która gwarantowała decyzję w sprawie ostatecznej wersji filmu, podpisał Joon-ho Bong, reżyser Mickey 17. Po premierze filmu, który odniósł finansową porażkę w kinach, pojawiły się doniesienia, że twórca musiał walczyć z Warner Bros. o to, aby to jego montaż został wyświetlony na dużym ekranie. Bong postawił na swoim, a teraz z tym samym problemem mierzy się Paul Thomas Anderson.

Warner Bros. miało zorganizować pokazy testowe One Battle After Another w czterech różnych lokalizacjach. W każdym z nich film wypadł przeciętnie, a widzowie narzekali na brak bohater, którym „mogliby kibicować”, gdyż żadna z postaci nie była na tyle „sympatyczna”, aby chcieć śledzić jej dalsze losy. Leonardo DiCaprio został doceniony za ekscentryczną rolę, a postać grana przez Benicio del Toro wypadła w oczach widzów najlepiej. Również wysokie noty uzyskał bohater grany przez Seana Penna.

To jednak nie przekonuje wytwórnię, która chce wymusić na reżyserze kolejne zmiany, a przede wszystkim skrócenie filmu. One Battle After Another musi zarobić około 300 milionów dolarów na całym świecie, aby Warner Bros. mógł myśleć o zwróceniu kosztów produkcji. Nie będzie to prostym zadaniem, gdyż najbardziej dochodowy film Paula Thomasa Andersona to Aż poleje się krew z 2007 roku, który globalnie zarobił zaledwie 76 milionów dolarów.

Gdy ich złowrogi przeciwnik powraca po 16 latach, grupa byłych rewolucjonistów ponownie się jednoczy, by uratować córkę jednego z nich – czytamy w oficjalnym opisie filmu.

W obsadzie znaleźli się: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Alana Haim, Wood Harris, Shayna McHayle oraz D. W. Moffett.

Przypomnijmy, że One Battle After Another zadebiutuje w kinach 26 września bieżącego roku.