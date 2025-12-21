Zaloguj się lub Zarejestruj

DiCaprio zmierzy się z… Hannibalem? Pierwszorzędny casting w nowym filmie Martina Scorsese

Jakub Piwoński
2025/12/21 18:00
Szykuje się aktorski pojedynek najwyższego szczebla.

Obsada nowego thrillera psychologicznego Martina Scorsese Co się dzieje nocą wyraźnie się powiększa. Do Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence dołącza Mads Mikkelsen, zapowiadając aktorski pojedynek najwyższego szczebla.

Hannibal
Hannibal

Mads Mikkelsen dołącza do nowego thrillera Martina Scorsese

Mikkelsen zdobył sławę dzięki roli Hannibala w serialu Bryana Fullera oraz złoczyńcy Le Chiffre’a w Casino Royale. Ale lubi też kino artystyczne. W swoim dorobku ma też filmy Thomasa Vinterberga (Polowanie) i projekty Nicolasa Windinga Refna (Pusher, Valhalla).

Film powstaje na podstawie powieści Petera Camerona, a scenariusz zaadaptował Patrick Marber (Bliżej). Mikkelsen prawdopodobnie wcieli się w „rozpustnego biznesmena” – jedną z tajemniczych postaci, które DiCaprio spotka w upiornym hotelu Borgarfjaroasysla Grand Imperial.

GramTV przedstawia:

Fabuła opowiada o amerykańskiej parze, która w europejskim, śnieżnym miasteczku stara się o adopcję dziecka. Zatrzymując się w niemal pustym hotelu, pełnym dziwnych postaci – ekstrawaganckiej piosenkarki, skorumpowanego biznesmena i uzdrowiciela – bohaterowie konfrontują się z tajemniczym światem, który wystawia ich małżeństwo i poczucie rzeczywistości na próbę. Tak układa się opis fabuły.

Zdjęcia ruszają w lutym w Czechach. W najbliższych tygodniach powinniśmy poznać kolejne nazwiska w obsadzie – kilka ról drugoplanowych wciąż czeka na obsadzenie.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/19/mads-mikkelsen-joins-martin-scorseses-what-happens-at-night

Popkultura
jennifer lawrence
Mads Mikkelsen
martin scorsese
Leonardo DiCaprio
What Happens at Night
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


