DiCaprio zmierzy się z… Hannibalem? Pierwszorzędny casting w nowym filmie Martina Scorsese

Mikkelsen zdobył sławę dzięki roli Hannibala w serialu Bryana Fullera oraz złoczyńcy Le Chiffre’a w Casino Royale. Ale lubi też kino artystyczne. W swoim dorobku ma też filmy Thomasa Vinterberga (Polowanie) i projekty Nicolasa Windinga Refna (Pusher, Valhalla).

Obsada nowego thrillera psychologicznego Martina Scorsese Co się dzieje nocą wyraźnie się powiększa. Do Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence dołącza Mads Mikkelsen, zapowiadając aktorski pojedynek najwyższego szczebla.

Film powstaje na podstawie powieści Petera Camerona, a scenariusz zaadaptował Patrick Marber (Bliżej). Mikkelsen prawdopodobnie wcieli się w „rozpustnego biznesmena” – jedną z tajemniczych postaci, które DiCaprio spotka w upiornym hotelu Borgarfjaroasysla Grand Imperial.

Fabuła opowiada o amerykańskiej parze, która w europejskim, śnieżnym miasteczku stara się o adopcję dziecka. Zatrzymując się w niemal pustym hotelu, pełnym dziwnych postaci – ekstrawaganckiej piosenkarki, skorumpowanego biznesmena i uzdrowiciela – bohaterowie konfrontują się z tajemniczym światem, który wystawia ich małżeństwo i poczucie rzeczywistości na próbę. Tak układa się opis fabuły.

Zdjęcia ruszają w lutym w Czechach. W najbliższych tygodniach powinniśmy poznać kolejne nazwiska w obsadzie – kilka ról drugoplanowych wciąż czeka na obsadzenie.