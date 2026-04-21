Warner Bros. rozbija bank dla niezależnego twórcy. Ponad 20 mln dolarów za nowy film

Co ciekawe, studio zdecydowało się postawić przede wszystkim na nazwisko reżysera, a nie na gwiazdorską obsadę. Według dostępnych informacji, Ti Amo! nie będzie opierać się na znanych aktorach z pierwszych stron gazet. To dość odważny ruch, który sugeruje, że Warner Bros. wierzy w siłę autorskiego kina. Jak już wiadomo, sam film ma być osadzony we Włoszech i inspirowany włoskimi komediami erotycznymi z lat 60. i 70. W projekt zaangażowana jest również Vera Gemma, co wpisuje się w dotychczasowy styl Bakera, który często pracuje z mniej oczywistymi twarzami.

Dla reżysera to ogromna zmiana. Jeszcze niedawno znany był z bardzo skromnego trybu życia, a jego filmy powstawały przy ograniczonych środkach. Teraz trafia do zupełnie innej ligi, zachowując przy tym swój charakterystyczny styl. Wszystko wskazuje na to, że Warner Bros. Clockwork chce stworzyć konkurencję dla A24 i zbudować markę wokół twórców, a nie tylko głośnych nazwisk w obsadzie. Jeśli ten kierunek się utrzyma, możemy być świadkami ciekawych zmian na rynku kina niezależnego.