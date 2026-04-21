Warner Bros. rozbija bank dla niezależnego twórcy. Ponad 20 mln dolarów za nowy film

Warner Bros. wyraźnie chce namieszać na rynku kina niezależnego. Jak wcześniej informowaliśmy, studio ogłosiło powstanie nowej wytwórni Warner Bros. Clockwork, a jej pierwszy projekt już przyciąga uwagę. Film Ti Amo! autorstwa Seana Bakera został wykupiony za, bagatela, 22 miliony dolarów, co obejmuje zarówno budżet produkcji, jak i wynagrodzenie dla twórcy.
Sean Baker twarzą nowej inicjatywy Warner Bros.
Nazwisko twórcy nie jest przypadkowe. Sean Baker, to znany reżyser kina nieżelaznego, który w ostatnim czasie znalazł się na fali wznoszącej po sukcesie filmu Anora. Nowy kontrakt to dla niego przełomowy moment w karierze. Po latach pracy przy niskobudżetowych produkcjach, twórca w końcu otrzymuje duże wsparcie finansowe i pełną kontrolę nad projektem — ponownie odpowiada nie tylko za reżyserię, ale także scenariusz, montaż i produkcję, ale teraz przy udziale znacznie większych pieniędzy.
