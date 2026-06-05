Nowy Straszny film nie podbił serc recenzentów. Widzowie mogą mieć jednak inne zdanie

Ta seria regularnie była miażdżona przez krytyków. Nie przeszkadzało jej to jednak osiągać świetnych wyników w kinach.

Po latach przerwy seria Straszny film powróciła do kin, ale pierwsze recenzje sugerują, że nie wszyscy tęsknili za jej charakterystycznym poczuciem humoru. Szósta odsłona popularnego cyklu została mocno skrytykowana przez recenzentów, którzy zarzucają twórcom między innymi powtarzanie starych żartów i brak dostosowania się do współczesnych realiów.

Straszny film 6 z niskimi ocenami. Ale z szansą, na dobry wynik w kinach

Obecnie film może pochwalić się zaledwie 30-procentową oceną w serwisie Rotten Tomatoes oraz wynikiem 35 punktów na 100 w Metacritic, co plasuje go wśród najsłabiej ocenianych premier tego roku. Nie oznacza to jednak, że produkcja okaże się finansową porażką. Wręcz przeciwnie. Analitycy przewidują, że już podczas pierwszego weekendu wyświetlania film może zarobić ponad 40 milionów dolarów. To bardzo dobry wynik jak na komedię z kategorią wiekową R, zwłaszcza w czasach, gdy gatunek ten coraz rzadziej odnosi wielkie sukcesy w kinach.