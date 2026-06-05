Nowy Straszny film nie podbił serc recenzentów. Widzowie mogą mieć jednak inne zdanie

Ta seria regularnie była miażdżona przez krytyków. Nie przeszkadzało jej to jednak osiągać świetnych wyników w kinach.
Po latach przerwy seria Straszny film powróciła do kin, ale pierwsze recenzje sugerują, że nie wszyscy tęsknili za jej charakterystycznym poczuciem humoru. Szósta odsłona popularnego cyklu została mocno skrytykowana przez recenzentów, którzy zarzucają twórcom między innymi powtarzanie starych żartów i brak dostosowania się do współczesnych realiów.
Straszny film 6 z niskimi ocenami. Ale z szansą, na dobry wynik w kinach
Obecnie film może pochwalić się zaledwie 30-procentową oceną w serwisie Rotten Tomatoes oraz wynikiem 35 punktów na 100 w Metacritic, co plasuje go wśród najsłabiej ocenianych premier tego roku. Nie oznacza to jednak, że produkcja okaże się finansową porażką. Wręcz przeciwnie. Analitycy przewidują, że już podczas pierwszego weekendu wyświetlania film może zarobić ponad 40 milionów dolarów. To bardzo dobry wynik jak na komedię z kategorią wiekową R, zwłaszcza w czasach, gdy gatunek ten coraz rzadziej odnosi wielkie sukcesy w kinach.
Jednym z najczęściej powtarzających się zarzutów jest fakt, że humor filmu sprawia wrażenie, jakby został napisany kilkanaście lat temu. Wiele żartów odnosi się do współczesnych sporów kulturowych, a twórcy otwarcie przyznają, że chcieli wrócić do stylu komedii znanego z pierwszych części serii. W rozmowie z Entertainment Weekly współscenarzysta i gwiazda filmu, Damon Wayans, tłumaczył:
Próbujemy po prostu przywrócić ludziom śmiech. Chcemy wrócić do komedii takiej, jaką pamiętamy z dawnych lat. A żeby to zrobić, trzeba skończyć z kulturą unieważniania.
Nie wszystkim spodobało się jednak takie podejście. Jeden z krytyków serwisu The Wrap stwierdził, że film sprawia wrażenie produkcji przekonanej, iż to świat powinien dostosować się do starych żartów, a nie odwrotnie.
GramTV przedstawia:
Uporczywe przekonanie filmu, że seria Straszny film nie musi się zmieniać i że to młodsze pokolenie jest w błędzie, sprawia, że jego kontrowersyjne i wulgarne żarty zaczynają brzmieć zaskakująco konserwatywnie.
Co ciekawe, krytyczne recenzje raczej nie zaskakują fanów marki. Także wcześniejsze części serii nie należały do ulubieńców recenzentów, a mimo to odnosiły ogromne sukcesy komercyjne. Tu zawsze chodziło przede wszystkim o bezpretensjonalną rozrywkę i parodiowanie najpopularniejszych filmów swoich czasów.