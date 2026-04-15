Warner Bros. wchodzi w kino niezależne. Nową inicjatywę wypromuje oscarowy twórca

Podczas CinemaCon pojawiła się zaskakująca informacja – Warner Bros. uruchamia nową, niezależną markę filmową o nazwie Warner Bros. Clockwork. To ciekawa inicjatywa, bo rzadko zdarza się, by tak duże studio próbowało swoich sił w bardziej autorskim kinie.

Warner Bros. Clockwork startuje. Sean Baker nakręci nowy

Nie brakuje jednak głosów, że może to być także ruch marketingowy, który ma budować skojarzenia z sukcesem niezależnych wytwórni pokroju A24. Warto jednak przypomnieć, że Warner Bros. już wcześniej próbowało podobnego podejścia – w 2003 roku powstało Warner Independent Pictures, które miało pełnić zbliżoną funkcję. Tak czy inaczej, na start nie mogli wybrać lepszego twórcy.