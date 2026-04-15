Warner Bros. wchodzi w kino niezależne. Nową inicjatywę wypromuje oscarowy twórca

Jakub Piwoński
2026/04/15 15:30
Sean Baker nakręci pierwszy film dla nowej wytwórni.

Podczas CinemaCon pojawiła się zaskakująca informacja – Warner Bros. uruchamia nową, niezależną markę filmową o nazwie Warner Bros. Clockwork. To ciekawa inicjatywa, bo rzadko zdarza się, by tak duże studio próbowało swoich sił w bardziej autorskim kinie.

Warner Bros. Clockwork startuje. Sean Baker nakręci nowy

Nie brakuje jednak głosów, że może to być także ruch marketingowy, który ma budować skojarzenia z sukcesem niezależnych wytwórni pokroju A24. Warto jednak przypomnieć, że Warner Bros. już wcześniej próbowało podobnego podejścia – w 2003 roku powstało Warner Independent Pictures, które miało pełnić zbliżoną funkcję. Tak czy inaczej, na start nie mogli wybrać lepszego twórcy.

Pierwszym projektem nowej inicjatywy będzie film Ti Amo! w reżyserii Sean Baker. Produkcja ma trafić do kin w 2027 roku, a zdjęcia ruszą już latem. Baker to obecnie jedno z najgłośniejszych nazwisk w kinie niezależnym. Jego ostatni film, Anora, zdobył Złotą Palmę w Cannes, a następnie sięgnął po Oscara dla najlepszego filmu. Wcześniej reżyser zasłynął takimi tytułami jak The Florida Project czy Red Rocket.

Jak już wcześniej informowaliśmy, nowy projekt twórcy ma być osadzony we Włoszech i inspirowany włoskimi komediami erotycznymi z lat 60. i 70. Film ma być pełen seksu i humoru. W obsadzie pojawi się m.in. Vera Gemma, znana z filmu Vera.

Na ten moment trudno powiedzieć, czy Warner Bros. Clockwork okaże się trwałą zmianą w strategii studia, czy jedynie krótkotrwałym eksperymentem. Jedno jest pewne – start z takim nazwiskiem jak Sean Baker jasno pokazuje, że projekt ma ambicje, by zaistnieć na poważnie w świecie kina niezależnego.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/4/14/sean-baker-to-direct-te-amo-for-warner-bros-indie-label-sets-2027-release

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




