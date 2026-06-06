Nie żyje Anthony Head. Pamiętacie go z Buffy i Teda Lasso

Pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny i role, które na stałe zapisały się w historii telewizji.

Smutna wiadomość dla fanów telewizji. W wieku 72 lat zmarł Anthony Head, brytyjski aktor znany przede wszystkim z roli Ruperta Gilesa w kultowym serialu Buffy: Postrach wampirów. Informację o jego śmierci przekazała rodzina. Nie żyje Anthony Head Według zagranicznych mediów aktor zmarł w wyniku powikłań po zapaleniu płuc. W ostatnich chwilach towarzyszyli mu najbliżsi.

Z ciężkim sercem informujemy o śmierci naszego niezwykłego ojca. Bycie jego córkami było dla nas zaszczytem i przywilejem. Miałyśmy okazję na własne oczy zobaczyć, jak ogromny wpływ wywarł na ludzi zarówno on sam, jak i jego twórczość – napisały w oświadczeniu jego córki, Emily i Daisy Head. Anthony Head urodził się w 1954 roku w londyńskiej dzielnicy Camden. Ukończył prestiżową London Academy of Music and Dramatic Art, a przez kolejne dekady występował w filmach, serialach i teatrze. Największą popularność przyniosła mu rola Gilesa – bibliotekarza, mentora i opiekuna Buffy Summers w serialu Buffy: Postrach wampirów. Dla wielu widzów pozostanie jedną z najważniejszych postaci całej produkcji i jednym z symboli telewizji przełomu lat 90. i 2000.

GramTV przedstawia:

Młodsi widzowie mogli kojarzyć go przede wszystkim z serialu Ted Lasso, gdzie wcielił się w Ruperta Manniona – jednego z głównych antagonistów serii. W ostatnich latach występował również w takich produkcjach jak Merlin, Matki czy Mała Brytania. Nie wszyscy pamiętają, że Anthony Head miał także epizodyczny związek z branżą gier. Powrócił do roli Gilesa w grach opartych na serialu Buffy, a także użyczył głosu postaci Reginalda Ponsonby-Smythe'a w grze Destroy All Humans! 2. Pożegnania ze strony fanów i współpracowników zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych niemal natychmiast po ogłoszeniu informacji o śmierci aktora. Anthony Head pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny i role, które na stałe zapisały się w historii telewizji.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









