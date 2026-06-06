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Nie żyje Anthony Head. Pamiętacie go z Buffy i Teda Lasso

Jakub Piwoński
2026/06/06 10:30
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Pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny i role, które na stałe zapisały się w historii telewizji.

Smutna wiadomość dla fanów telewizji. W wieku 72 lat zmarł Anthony Head, brytyjski aktor znany przede wszystkim z roli Ruperta Gilesa w kultowym serialu Buffy: Postrach wampirów. Informację o jego śmierci przekazała rodzina.

Anthony Head
Anthony Head

Nie żyje Anthony Head

Według zagranicznych mediów aktor zmarł w wyniku powikłań po zapaleniu płuc. W ostatnich chwilach towarzyszyli mu najbliżsi.

Z ciężkim sercem informujemy o śmierci naszego niezwykłego ojca. Bycie jego córkami było dla nas zaszczytem i przywilejem. Miałyśmy okazję na własne oczy zobaczyć, jak ogromny wpływ wywarł na ludzi zarówno on sam, jak i jego twórczość – napisały w oświadczeniu jego córki, Emily i Daisy Head.

Anthony Head urodził się w 1954 roku w londyńskiej dzielnicy Camden. Ukończył prestiżową London Academy of Music and Dramatic Art, a przez kolejne dekady występował w filmach, serialach i teatrze. Największą popularność przyniosła mu rola Gilesa – bibliotekarza, mentora i opiekuna Buffy Summers w serialu Buffy: Postrach wampirów. Dla wielu widzów pozostanie jedną z najważniejszych postaci całej produkcji i jednym z symboli telewizji przełomu lat 90. i 2000.

GramTV przedstawia:

Młodsi widzowie mogli kojarzyć go przede wszystkim z serialu Ted Lasso, gdzie wcielił się w Ruperta Manniona – jednego z głównych antagonistów serii. W ostatnich latach występował również w takich produkcjach jak Merlin, Matki czy Mała Brytania. Nie wszyscy pamiętają, że Anthony Head miał także epizodyczny związek z branżą gier. Powrócił do roli Gilesa w grach opartych na serialu Buffy, a także użyczył głosu postaci Reginalda Ponsonby-Smythe'a w grze Destroy All Humans! 2.

Pożegnania ze strony fanów i współpracowników zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych niemal natychmiast po ogłoszeniu informacji o śmierci aktora. Anthony Head pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny i role, które na stałe zapisały się w historii telewizji.

Źródło:https://www.eurogamer.net/anthony-head-buffy-ted-lasso-actor-has-died

Tagi:

Popkultura
kino
aktor
seriale
śmierć
Buffy postrach wampirów
Ted Lasso
Anthony Head
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112