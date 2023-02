Warner Bros. pozywa Paramount Pictures. Bezprecedensowy spór o South Park

Wynoszący około 50 miliardów dolarów dług Warner Bros. Discovery nie pozwala firmie na swobodne działanie, musząc uciekać się do najgorszych praktyk, w tym kasowania gotowych już filmów, czy usuwania swoich własnych produkcji z platformy streamingowej i sprzedaży praw do ich dystrybucji zewnętrznym podmiotom. Jeszcze w zeszłym roku David Zaslav, prezes WBD, wstrzymał sprzedaż seriali do Netflixa ze względu na kwestie płatności zawartych w umowach. Problem najwyraźniej został zażegnany, gdyż platforma kupiła kolejny serial należący do korporacji. Tym razem Warner Bros. Discovery znalazło sobie nową ofiarę, na której próbuje zarobić trochę pieniędzy. Mowa o Paramount Pictures i sporze z South Parkiem w tle.

Warner Bros. domaga się odszkodowania od Paramountu za złamanie licencji na South Park

HBO Max zapewniło sobie dostęp do wszystkich odcinków serialu South Park w 2019 roku w umowie licencyjnej o wartości 500 milionów dolarów. Teraz firma Davida Zaslava pozwała wytwórnię, składając pisma procesowe w Sądzie Najwyższym stanu Nowy Jork z powodu „naruszenia umowy, kierując programy specjalne i inne treści z South Park na własną platformę Paramount+”. W pozwie czytamy również, że Paramount „rażąco zamierzał wesprzeć swoją platformę kosztem Warner Bros. Discovery/HBO Max” oraz „wytwórnia zaangażowała się w wielokrotne i dwulicowe fałszowanie faktów i łamanie umowy”.