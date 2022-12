Warner Bros. idzie na wojnę z Netflixem. Wytwórnia wstrzymuje sprzedaż seriali

Kwestia licencji to niezwykle skomplikowana i złożona sprawa, dlatego może dziwić, że Warner Bros., który od lat posiada swoją własną platformę streamingową od HBO, decyduje się na sprzedaż wyprodukowanych przez siebie seriali do innych platform streamingowych. Sandman, Łasuch, czy Ty, to seriale stworzone przez Warner Bros. Television i sprzedane do dystrybucji Netflixowi. Wytwórnia nie ponosiła więc kosztów wprowadzenia i utrzymania serialu na swojej platformie, nie martwiąc się również o wydatki na marketing i reklamę serialu, wciąż partycypując w potencjalnych zyskach. I właśnie te ostatnie stały się kością niezgody pomiędzy Warner Bros. Discovery a Netflixem.

David Zaslav uderza w Netflixa za sposób płatności

Prezes wytwórni, David Zaslav, nie jest zadowolony, że platforma streamingowa płaci producentom seriali od 18 do 24 miesięcy po premierze produkcji. Szef Warner Bros. Discovery sprzeciwił się warunkom płatności zawartych w umowach z Netflixem i rozmawiał na ten temat z kluczowymi współpracownikami w ostatnich kilku tygodniach. Firma ma ogromne długi, dlatego każde pieniądze są dla nich istotne do dalszego funkcjonowania.