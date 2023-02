Netflix ratuje ekranizację komiksu DC Comics tworzoną dla HBO Max przed kasacją

W ostatnich trzech miesiącach Netflix skasował wiele swoich oryginalnych seriali, ale nie brakuje również pozytywnych działań platformy, która decyduje się uratować niektóre projekty przed ich anulowaniem. Najnowszym tego przykładem jest ekranizacja komiksu autorstwa Neila Gaimana i Matta Wagnera – Dead Boy Detectives. Produkcja pierwotnie powstawała dla HBO Max, ale Warner Bros. Discovery podjął decyzję o sprzedaży serialu. Po tytuł zgłosił się Netflix, który przejął prawa do dystrybucji adaptacji powieści graficznej.

Netflix przejmuje ekranizację komiksu Dead Boy Detectives

Warner Bros. Television odkupiło serial od HBO Max, po tym, jak produkcja nie pasowała do planów prezesów DC Studios, Jamesa Gunna i Petera Safrana. Dodatkowo przez fuzję HBO Max z Discovery, platforma nie byłaby w stanie wprowadzić serialu na rynek do 2024 roku. Zdecydowano więc o poszukaniu kupca dla Dead Boy Detectives, po którego zgłosił się Netflix. Chociaż Netflix był oskarżony przez Warner Bros. o problemy z płatnościami za serial Sandman, najwyraźniej obie firmy doszły już do porozumienia i wytwórnia prowadzona przez Davida Zaslava wznowiła sprzedaż swoich produkcji do innych platform.