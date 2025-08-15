Zaloguj się lub Zarejestruj

Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition w premierowej promocji. Wybrani gracze kupią grę jeszcze taniej

Radosław Krajewski
2025/08/15 17:00
0
0

Strategia zaliczyła mocny debiut na Steam.

Wczoraj zadebiutował Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition, czyli remaster popularnej strategii z 2004 roku w kompletnym wydaniu wraz z dodatkami. Produkcja doczekała się premierowej promocji na Steam oraz GOG, gdzie każdy może nabyć tę grę z 10% zniżką, dzięki której cena wynosi 80,99 zł. Oferta trwa do 28 sierpnia, więc przez cały tydzień.

Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition

Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition w premierowej promocji na Steam i GOG

Jeszcze atrakcyjniejsza cena jest dla tych graczy, którzy w swoich bibliotekach gier posiadają Warhammer 40,000: Dawn of War - Anniversary Edition. Oba sklepy oferują tzw. Veteran Upgrade, którego cena została obniżona o aż 30%. Również do 28 sierpnia posiadacze poprzedniej zbiorczej edycji Warhammer 40,000: Dawn of War mogą kupić remaster za jedyne 53,99 zł.

W momencie swojego debiutu Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition na Steam, gra mogła pochwalić się 13,683 osób, które jednocześnie bawiły się przy tym tytule (według SteamDB). Biorąc pod uwagę, że to jedynie prosty remaster produkcji wydanej 21 lat temu, bez żadnej nowej zawartości, jest to bardzo dobry wynik. Może on jednak zostać pobity w nadchodzący weekend, gdzie więcej graczy zaloguje się do gry.

Całe Warhammer 40,000: Dawn of War w jednym kompletnym wydaniu. Przeżyj ten definiujący gatunek klasyk ze świata Warhammer 40,000 w całej jego krwawej chwale, obejmujący cztery pełne kampanie, dziewięć w pełni rozwiniętych frakcji i ponad 100 map – wszystko w jednej grze.

Po premierze w 2004 roku Warhammer 40,000: Dawn of War szybko zyskało status jednej z najlepszych strategii czasu rzeczywistego w historii oraz wspaniałej celebracji bogatego uniwersum 41. milenium stworzonego przez Games Workshop. Wersja Definitive Edition oddaje hołd tej przełomowej odsłonie Warhammer 40,000 dzięki aktualizacjom, które dostosowują grę do współczesnego sprzętu i zapewniają jej dziedzictwu trwałe miejsce na wiele kolejnych lat – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition dostępny jest tylko na komputerach osobistych. Gra niedawno doczekała się oficjalnej prezentacji rozgrywki od twórców.

