Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition w premierowej promocji. Wybrani gracze kupią grę jeszcze taniej

Wczoraj zadebiutował Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition, czyli remaster popularnej strategii z 2004 roku w kompletnym wydaniu wraz z dodatkami. Produkcja doczekała się premierowej promocji na Steam oraz GOG, gdzie każdy może nabyć tę grę z 10% zniżką, dzięki której cena wynosi 80,99 zł. Oferta trwa do 28 sierpnia, więc przez cały tydzień.

Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition w premierowej promocji na Steam i GOG

Jeszcze atrakcyjniejsza cena jest dla tych graczy, którzy w swoich bibliotekach gier posiadają Warhammer 40,000: Dawn of War - Anniversary Edition. Oba sklepy oferują tzw. Veteran Upgrade, którego cena została obniżona o aż 30%. Również do 28 sierpnia posiadacze poprzedniej zbiorczej edycji Warhammer 40,000: Dawn of War mogą kupić remaster za jedyne 53,99 zł.