Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition na długim gameplayu. Premiera gry odbędzie się już za chwilę

Mechaniczne usprawnienia trudno ocenić po samym gameplayu, to na materiale możemy zobaczyć, jak prezentuje się jakość zremasterowanej oprawy graficznej. Chociaż ta nie przeszła wielu zmian, to fani z pewnością docenią wyższą jakość tekstur oraz poprawki w oświetleniu, czy efektach cząsteczkowych.

Całe Warhammer 40,000: Dawn of War w jednym kompletnym wydaniu. Przeżyj ten definiujący gatunek klasyk ze świata Warhammer 40,000 w całej jego krwawej chwale, obejmujący cztery pełne kampanie, dziewięć w pełni rozwiniętych frakcji i ponad 100 map – wszystko w jednej grze.

Po premierze w 2004 roku Warhammer 40,000: Dawn of War szybko zyskało status jednej z najlepszych strategii czasu rzeczywistego w historii oraz wspaniałej celebracji bogatego uniwersum 41. milenium stworzonego przez Games Workshop. Wersja Definitive Edition oddaje hołd tej przełomowej odsłonie Warhammer 40,000 dzięki aktualizacjom, które dostosowują grę do współczesnego sprzętu i zapewniają jej dziedzictwu trwałe miejsce na wiele kolejnych lat – czytamy w opisie gry.