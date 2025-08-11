Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition na długim gameplayu. Premiera gry odbędzie się już za chwilę

To ostatni moment, aby sprawdzić, jak prezentuje się remaster Warhammera 40,000: Dawn of War przed premierą gry.
Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition zbliża się do swojej wielkiej premiery. Jeszcze w lipcu mogliśmy zobaczyć nowy zwiastun remastera, a także poznać kolejne szczegóły, w tym wymagania sprzętowe. Teraz studio Relic Entertainment udostępniło trwający około 20 minut pokaz rozgrywki, w którym wziął udział dyrektor ds. projektowania Philippe’a Boulle’a. Na poniższym materiale gracze mogą zapoznać się z fragmentem jednej z misji rasy Orków z kampanii fabularnej.
Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition – pierwszy film z rozgrywki
Obejrzyj wideo z komentarzem twórców do gry Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition, czyli ostatecznej wersji klasycznej, science-fiction strategii czasu rzeczywistego stworzonej przez Relic Entertainment. Gracze mogą zapoznać się z przebiegiem rozgrywki krok po kroku podczas misji z głównej kampanii, prowadzonej przez dyrektora ds. projektowania Philippe’a Boulle’a. Dowiedz się więcej o nowych usprawnieniach technicznych i zmianach w rozgrywce, które będą dostępne po premierze. Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition zadebiutuje 14 sierpnia na PC (Steam i GOG).
Mechaniczne usprawnienia trudno ocenić po samym gameplayu, to na materiale możemy zobaczyć, jak prezentuje się jakość zremasterowanej oprawy graficznej. Chociaż ta nie przeszła wielu zmian, to fani z pewnością docenią wyższą jakość tekstur oraz poprawki w oświetleniu, czy efektach cząsteczkowych.
Całe Warhammer 40,000: Dawn of War w jednym kompletnym wydaniu. Przeżyj ten definiujący gatunek klasyk ze świata Warhammer 40,000 w całej jego krwawej chwale, obejmujący cztery pełne kampanie, dziewięć w pełni rozwiniętych frakcji i ponad 100 map – wszystko w jednej grze.
Po premierze w 2004 roku Warhammer 40,000: Dawn of War szybko zyskało status jednej z najlepszych strategii czasu rzeczywistego w historii oraz wspaniałej celebracji bogatego uniwersum 41. milenium stworzonego przez Games Workshop. Wersja Definitive Edition oddaje hołd tej przełomowej odsłonie Warhammer 40,000 dzięki aktualizacjom, które dostosowują grę do współczesnego sprzętu i zapewniają jej dziedzictwu trwałe miejsce na wiele kolejnych lat – czytamy w opisie gry.
